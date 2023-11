Las remesas familiares suman US$ 449 millones

Los datos que forman parte del anexo estadístico del Informe Económico del BCP, dan cuenta que en setiembre los envíos de dinero desde el extranjero llegaron a US$ 45,5 millones, superior en un 18,9% con respecto al mismo mes del año pasado cuando el monto fue de US$ 38,3 millones.

En enero ingresó poco más de US$ 41,9 millones, en febrero US$ 44,1 millones, en marzo US$ 60,7 millones, en abril US$ 47,8 millones, en mayo US$ 54,1 millones, en junio US$ 47,8 millones, en julio US$ 52,2 millones y en agosto US$ 54,6 millones.

Al noveno mes del año ya ingresaron al país remesas por un monto de US$ 449 millones, lo que implica un incremento de 24,9% comparando con el mismo periodo del año pasado cuando alcanzó US$ 359,2 millones. Incluso, es superior a la registrada en 2020 y 2021.

El BCP en su informe detalla que el mayor monto proviene de España, con US$ 278,2 millones; le sigue en importancia los Estados Unidos, con US$ 62,1 millones; luego Argentina, con US$ 28,1 millones y Brasil, con un total de US$ 23,3 millones.

También de enero a setiembre enviaron desde Francia US$ 11,2 millones, desde Chile US$ 10,3 millones, desde Italia US$ 5,3 millones, desde Alemania US$ 4,5 millones, y desde Japón US$ 2 millones, a los que se suman diversos otros países del mundo.

Las remesas representan una importante inyección económica para las familias y para el país, a modo de ejemplo se puede citar que el monto total ingresado anualmente es casi igual a la emisión de bonos del Tesoro que el Estado realiza para financiar el presupuesto público, para pagar deudas y llevar a cabo inversiones en infraestructura.