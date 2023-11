MOPC presentó tren de cercanías y nuevo aeropuerto entre su cartera de proyectos

La Ing. Claudia Centurión, titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), realizó esta mañana la presentación de la cartera de proyectos de la institución, en la que que ya se incluyó el tren de cercanías entre Asunción y Ypacaraí y el nuevo aeropuerto Silvio Pettirossi.

Si bien la ministra todavía no confirmó si estos planes se van a ejecutar a través de la ley de Alianza Público Privada (APP), indicó que están analizando la modalidad de licitación con la cual se concretarán estos planes. Asimismo, aún se desconoce el monto de las inversiones que requerirán ambos proyectos.

“La estrategia de licitación, tanto del tren de cercanías como del aeropuerto, aún no la tenemos definida. Esperamos definirla en conjunto, por supuesto, con la indicación que nos dé el Presidente de la República para anunciar cuál va a ser la herramienta jurídica para licitar. (Vamos a ver) si va a ser una APP, llave de mano, si será una cooperación gobierno-gobierno o recursos propios de Dinac o Fepasa, que pueden disponer de sus presupuestos propios. Es lo que estamos trabajando para que sea eficiente y rápida para el país”, expresó.

Ruta de la soberanía, la primera obra que licita su administración

Centurión también anunció la primera licitación de su administración, que es el llamado para la construcción de la Ruta PY17, tramo Pedro Juan Caballero - Zanja Pytá - Capitán Bado - Itanará - Ypejhú, entre los departamentos de Amambay y Canindeyú, conocida como “Ruta de la Soberanía” en la frontera con el Brasil. El monto estimado del llamado G. 79.762 millones, según los datos publicados en Contrataciones Públicas.

La ministra también anunció el próximo inicio de las obras de pavimentación de la ruta PY12, además del tercer tramo de la Bioceánica desde Mariscal Estigarribia hasta Pozo Hondo, ruta PY15.

Asimismo, explicó que la cartera estatal tiene un total de US$ 3.712 millones destinados para proyectos de los cuales, US$ 2.064 millones corresponden a obras en gestión de financiamiento, a licitarse y próximos a iniciar, mientras que los US$ 1.648 millones restantes están en plena ejecución.

De estos nuevos proyectos, US$ 487 millones corresponden a planes con gestión de financiación, como es el caso de la Franja Costera de Asunción, la planta de tratamiento de Mariano Roque Alonso, la ruta PY22, tramo Concepción – Vallemí, y también las fases B y C de la Defensa Costera de Pilar.

Además citó la recuperación del Parque Caballero, el casco histórico de Asunción, el Banco San Miguel y la construcción de unas 700 viviendas en el populoso barrio Chacarita, que conforman el proyecto Resiliencia Urbana, mientras que en la Costanera Sur también se prevé la construcción de viviendas sociales en el nuevo Barrio Tacumbú de Asunción, que ahora se encuentra en diseño.

Por último, mencionó que se licitarán en breve las plantas de agua y saneamiento para Lambaré, Ciudad del Este y ciudades intermedias. A esto se suma el proyecto de mejoramiento de la ruta PY01, vía APP, totalizando así licitaciones por valor de US$ 1.075 millones; mientras que, están en etapa de inicio el tercer tramo del Corredor Bioceánico PY15, el mejoramiento de la ruta PY12 y la sustitución de 1.000 metros lineales de puentes en mal estado a nivel país.