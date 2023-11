Ministra ahora dice que no correspondía compra de cocido y chipitas del MOPC

La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ing. Claudia Centurión, informó esta mañana, en conferencia de prensa, que canceló el llamado para la compra de cocido negro y chipitas que se adjudicó a precio “de oro”, porque se dio cuenta que este tipo de llamados no corresponde a la institución a su cargo.

“Mi decisión de dar de baja ese llamado es que yo no estoy de acuerdo con el objeto del llamado. La ministra de Obras Públicas, a título personal, no concibe o no considera que (esta compra) sea inherente al trabajo del Ministerio de Obras Públicas y ordené que se dé de baja el llamado”, enfatizó esta mañana la ministra en una conferencia de prensa, en el que brindó los datos sobre los 100 primeros días de gestión.

Cuando se le preguntó si halló una sobrefacturación en la convocatoria, atendiendo a que la institución pretendía comprar las chipitas a G. 61.500 el kilo y el cocido a G. 29.000 el litro, señaló que no hubo error administrativo.

“En honor a la verdad, el proceso no tenía ni un solo error administrativo, siete empresas oferentes han participado en la licitación”, expresó.

Centurión debió cancelar el llamado por la vía de la excepción que había hecho para “la provisión de chipitas, cocido y café”, que pretendía contratar para eventos de la institución por un monto máximo de G. 200.000.000, según los datos del llamado (ID 436.170).

De acuerdo con los documentos oficiales, el inicio del citado llamado se fundamentó en la necesidad de adquirir esos servicios para eventos protocolares que se llevan a cabo en la institución. “Se trata de un llamado sucesivo, esto obedece a las diferentes actividades que se realizan en la institución, reuniones con autoridades importantes, visitas de extranjeros, conferencias, cursos de diferentes índoles, etc. (sic)”, justificó la cartera.