Yacyretá: pese a los amagues, como el de setiembre, Argentina paga solo cuotitas

De los US$ 18.499.000 , transfirieron al Gobierno paraguayo US$ 6 millones en concepto de compensación por cesión de energía, en tanto que los US$ 12.499.000 remitieron a las entidad binacional en concepto de pago por consumo de energía, en el vecino país, pagos indispensables para el funcionamiento de la entidad en la margen paraguaya del proyecto.

Añade el informe oficial que los US$ 6 millones constituyen la primera cuota de una promesa verbal de tres pagos a nuestro país de US$ 12 millones cada uno por la energía cedió nuestro país en Yacyretá a la Argentina en el 2022.

En setiembre último, el actual gobierno paraguayo amagó con retirar de la central binacional la producción del 50% de toda la potencia puesta en generación, como una medida de presión ante la extraordinaria morosidad de nuestros socios en la atención de ambos compromisos: Compensación por cesión de energía y pago de las facturas de Yacyretá por consumo de energía.

En setiembre último, sobre el primer punto, las autoridades paraguayas mencionaban una deuda superior a los US$ 100 millones, en tanto que los atrasos en el pago de su factura eléctrica con la EBY -principalmente de la parte argentina - rondaba entonces los US$ 4.000 millones.

La EBY tiene atrasos de hasta ocho meses con sus proveedores

El informe oficial recuerda que la margen derecha de la entidad, debido al atraso argentino, carga con un crédito bancario que ronda los US$ 1.400 millones, que debe devolver en forma mensual, también con deudas con sus proveedores quines reclaman atrasos acumulados, durante 7 y 8 meses.

El actual director ejecutivo paraguayo, Luis Benítez, habló de la necesidad de instalar una mesa de trabajo con el nuevo gobierno argentino para definir el sistema tarifario de la EBY, hecho que viene postergándose hace 30 años. “Yacyretá no tiene definida la tarifa y no podemos fijar el monto de cobro mensual”, explicó.

Luego de la amenaza de setiembre, a la fecha Argentina retira nuevo el 90% de la producción de Yacyretá y la ANDE, por consiguiente, solo 10%, según se informó.