MOPC prevé la realización de bacheos en el puente Remanso este fin de semana

El ingeniero Arturo Martínez, jefe del departamento de conservación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), confirmó que este fin de semana se tiene previsto realizar trabajos de bacheo en el puente Remanso, que hoy se encuentra minado de baches y deformaciones.

Dijo que estos trabajos se realizarán si las condiciones climáticas lo permiten. “Los trabajos en el Puente Remanso estamos previendo para este fin de semana también, si Dios permite, vamos a trabajar con el tema de la rasante, la carpeta en sí de la calzada, si no llueve”, expresó.

Indicó que lo más probable es que los trabajos se realicen durante la noche. “Ahí es difícil trabajar, no quiero mentirte de qué hora a qué hora estaremos trabajando, pero hay que buscar (un horario razonable), tiene que ser de noche, pues en horario nocturno generalmente se hacen esas reparaciones”, expresó.

Lea más: Sin alternativa: aún no se inaugura puente Héroes del Chaco y el Remanso está lleno de baches

Los usuarios del puente Remanso reportan casi a diario el suplicio por el que pasan cuando circulan por el -hasta ahora- único puente que une el área metropolitana con el Chaco, como consecuencia del pésimo estado de su capa asfáltica.

Lea más: Urge el mantenimiento integral del puente remanso en toda su extensión

Casi en la totalidad del puente se pueden observar, además de los baches, desniveles, bacheados mal concluidos y todo tipo de inconvenientes para los vehículos que intentan transitar por el histórico paso, según verificó esta mañana un equipo de ABC TV.

En principio se esperaba que el puente “Héroes del Chaco”, que unirá Asunción con Chaco’i, se habilite para la Navidad, para poder hacer las reparaciones profundas que se requieren en el puente Remanso. Sin embargo, el nuevo paso aún no se habilitará debido a que el MOPC no paga la millonaria deuda de unos US$ 50 millones por la obra.