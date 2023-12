Sin alternativa: aún no se inaugura puente Héroes del Chaco y el Remanso está lleno de baches

Usuarios del puente Remanso reportan casi a diario la patética situación que viven cuando circulan por el -hasta ahora- único puente que une el área metropolitana con el Chaco, como consecuencia del pésimo estado de su capa asfáltica.

Un equipo de ABC TV realizó este martes por la mañana un recorrido a lo largo del puente y constató la denuncia ciudadana, encontrando enormes y peligrosos baches a lo largo de los más de 1.300 metros con los que cuenta la pasarela, que ya tiene 45 años.

El equipo constató que casi en la totalidad del puente se pueden observar, además de los baches, desniveles, bacheados mal concluidos y todo tipo de inconvenientes para los vehículos que intentan transitar por el histórico paso.

Con la confirmación dada ayer por el MOPC de que la promesa de concluir el puente Héroes del Chaco para Navidad no se cumpliría, el panorama para quienes utilizan con frecuencia el paso al Chaco se complica.

¿Qué pasó con el puente Héroes del Chaco?

El MOPC confirmó que, finalmente, el puente que unirá Asunción con Chaco’i no será habilitado para la Navidad, como estaba previsto, debido a la millonaria deuda de la que la cartera de Estado pagará solo una parte.

El viceministro de Obras, José Espinosa, agregó que no pueden exigir el cumplimiento del cronograma porque la institución no efectúa los pagos pendientes al Consorcio Unión, conformado por CDD Construcciones SA y Constructora Heisecke SA (representados por César Delgado y José Luis Heisecke), responsable de la citada construcción.

Resaltó que hoy la cartera de Obras adeuda US$ 370 millones a todas sus contratistas y que este diciembre pagará sólo US$ 60 millones. De ese monto, que se desembolsará este mes, el alto funcionario no supo precisar cuánto destinarán al pago de la deuda por el puente, pero resaltó que la mayor parte de los compromisos se abonarán en marzo del próximo año.