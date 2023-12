Tiendas lamentan cuantiosas pérdidas por caída del sistema Bancard

Eugenio Caje, representante de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), lamentó que los socios de este gremio, que son las principales cadenas de tiendas retails del país, registraron cuantiosas pérdidas económicas por la caída del sistema de la red pagos electrónicos Bancard (red Infonet). El inconveniente se registró en la jornada del lunes 11 de diciembre último durante 5 horas, indicó.

“El sistema Bancard tuvo una caída de cinco horas, tiempo inaceptable para un problema técnico que se vio reflejado en las caídas de las ventas”, afirmó.

Agregó que el gremio ya había alertado de la posición dominante por parte de la firma en el mercado de pagos electrónicos y esta situación “crea responsabilidades a la firma Bancard”.

En la jornada del lunes, miles de usuarios reportaron que no lograban concretar sus transacciones debido a las fallas en el sistema. El inconveniente era que no podían pagar con tarjetas de crédito, de débito o códigos QR, pues no funcionaba el sistema del POS (Point of sale, por sus siglas en inglés).

Altos costos de Bancard

Caje mencionó que el servicio de Bancard que se cobra a los comerciantes mediante comisiones es alto y esta situación tiene un impacto directo en el precio final de la mercadería.

Esta situación se presenta en un escenario de “cómoda posición dominante” en el mercado por parte de Bancard, según lo señalado, pero que ahora resultó en un impacto económico de mayor alcance, por la imposibilidad de concretar los cobros en sus comercios.

“Los hechos de ayer son una realidad que sucede por la falta de competencia en el sector, ya que la demora en el restablecimiento del servicio demuestra que al no haber competencia produce un relajamiento en la prestación del servicio”, afirmó.

Seguidamente, Caje indicó que ese impedimento de realizar la transacción de forma electrónica durante cinco horas representa un 40% a 50% de las ventas diarias, por lo que el tamaño de las pérdidas registradas este 11 diciembre lo calificó de preocupante.

Ese volumen representativo se da teniendo en cuenta que diciembre es la época de mayor flujo comercial en todo el año.

“Asimcopar promueve la competencia y también la colaboración entre los sectores del comercio y la industria. Hoy un día de ventas perdidas representa un efecto en cadena a toda la economía y por ello solicitamos mejorar y prever estos fallos en un mes clave para las ventas anuales”, finalizó.

Al respecto, se intentó conocer la postura de la empresa Bancard y esta respondió que en la jornada emitirá un nuevo comunicado.

