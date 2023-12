Ruta Transchaco: Sobrecostos por US$ 50 millones no evitaron baches en un tramo

Los ocho contratos que se adjudicaron para la reconstrucción de 553 km de la ruta Transchaco y accesos registraron aumentos de precios, que se autorizaron a través de adendas. Las obras se otorgaron por US$ 482 millones, pero terminarán costando US$ 532 millones. Estos aumentos por el total de US$ 50 millones no evitaron, sin embargo, la aparición de baches en uno de los tramos nuevos.