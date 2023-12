Lote 1 de la ruta Transchaco ya tiene baches antes de inaugurarse

El lote 1 del tramo reconstruido de la ruta PY09, más conocida como la Transchaco, desde el Km 50 hasta el Km 112, está en pésimo estado, pese a que la ruta todavía no se inauguró. La obra está a cargo de la Constructora Heisecke, representada por Atilio Heisecke y José Luis Heisecke, por G. 356.534 millones.

En un comunicado, la regional central Chaco de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), presidida por Martín Filartiga, lamentó el pésimo estado de la vía y rechazó las viejas prácticas de la mala ejecución de una obra pública.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y frustración ante el deplorable estado del primer tramo de la nueva ruta Transchaco, km 50 al km 112, recientemente habilitado. Como miembros comprometidos con el progreso de nuestra región, manifestamos nuestra indignación por las condiciones inaceptables en las que se encuentra esta vital vía de comunicación”, resaltó el escrito.

Agregó que “en el nuevo Paraguay que anhelamos, rechazamos rotundamente estas viejas prácticas inadecuadas e inaceptables que resultan en la entrega de obras de infraestructura deficientes y perjudiciales para todos los ciudadanos. Es esencial que se establezcan estándares de calidad y transparencia en la ejecución de proyectos de esta magnitud”.

Lea más: Habilitación total de la ampliada ruta Transchaco es inminente, anuncian

Piden que se tomen las medidas contra constructora y fiscalización

Asimismo, el gremio instó a las autoridades a tomar medidas inmediatas contra las constructoras y fiscalizadoras de este y otros tramos que no se ajusten a los términos de calidad de los contratos. “Exigimos una revisión exhaustiva y la implementación de las medidas necesarias para garantizar que la ruta Transchaco cumpla con los estándares de seguridad y calidad que los usuarios merecemos”, resaltó.

Mientras tanto, el MOPC y la firma contratista alegaron que la obra aún no tiene recepción definitiva y que se harán las reparaciones que correspondan.

Lea más: MOPC adjudicó la reconstrucción de los tramos que faltaban de la Transchaco, por US$ 269 millones

“La obra no está recepcionada, el MOPC nos pidió que habilitemos el tramo justamente para ir probando la ruta. Es cierto, aparecieron unos baches y se está haciendo una evaluación técnica para determinar las causas de este problema. Como la obra aún no fue recibida la empresa asumirá toda la responsabilidad de esto. Nosotros tenemos 45 años en el Paraguay, trabajando, no tenemos a dónde ir ni escondernos, por lo que vamos a asumir nuestra responsabilidad, como corresponde”, expresó el Ing. José Luis Heisecke, de la empresa contratista.

Asimismo, señaló que la modalidad del contrato de rehabilitación de la transchaco se desarrolla bajo la modalidad de contrato de rehabilitación y mantenimiento (Crema), por lo que una vez recibida la obra el mantenimiento durante cuatro años estará a cargo de la firma contratista.

Hubo reunión en MOPC y prometen solución

A su turno, el viceministro de Obras, José Espinosa, señaló que hoy se reunieron con los representantes de la contratista y la fiscalización y que todos las fallas detectadas serán subsanadas. Señaló que la constructora se comprometió a reparar cualquier falla que tenga la carretera.

Lea más: MOPC prevé inicio de la construcción de la Transchaco en agosto próximo

“Lamentamos profundamente lo que sucede en el tramo 1 de la Transchaco cuya empresa contratista es la Constructora Heisecke. Eso no tiene ni recepción provisoria, ni mucho menos de recepción definitiva de la obra. El MOPC pidió hoy una reunión de urgencia con el dueño de la empresa contratista, como así también con la gente de la consultora encargada de la fiscalización de la obra. También los supervisores del MOPC. Esto a fin de solicitarles a todas las partes una serie de estudios técnicos para determinar los motivos con los cuales se están dando este tipo de situaciones”, expresó.

La ruta transchaco se reconstruyó en ocho lotes y se adjudicó a diferentes empresas. En la obra se invirtieron US$ 670 millones por 558 kilómetros.