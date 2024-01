Carnes bovina y porcina paraguayas ganan terreno en el mercado de Taiwán

La carne paraguaya, tanto porcina como bovina, experimenta un crecimiento importante en el mercado de Taiwán, según datos oficiales del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), al cierre del año 2023.

En comparación con el año 2022, cuando se exportaron poco más de 37,3 toneladas de carne vacuna, al cierre de diciembre del año pasado ya se habían exportado más de 38,2 toneladas del producto nacional. Esto significa, según estas cifras, un 2,5% en cuanto al volumen enviado al país asiático.

En relación a la facturación como producto de estas exportaciones, los incrementos de volumen no fueron acompañados por un aumento de dinero, registrándose una leve disminución de US$ 195 millones en 2022 a US$ 187 millones en 2023.

Por su parte, las menudencias también registraron un leve aumento: de las 3,7 toneladas enviadas en 2022 -US$ 13,7 millones- se pasó a 3,8 toneladas en 2023, con una recaudación de US$ 9,6 millones al cierre del último año.

Carne paraguaya a Taiwán: primer comprador de carne de cerdo

Asimismo, la Embajada de Taiwán en Paraguay dio a conocer un acelerado aumento de la carne porcina paraguaya desde el país oriental, que se posiciona como el mercado más importante para este producto.

“En menos de un año, Taiwán se posicionó como el principal comprador, ocupando el 72% del valor total de la exportación paraguaya en el ámbito, con un valor de casi US$ 14 millones, y ha dejado a Paraguay el récord histórico de exportación en el rubro”, señalaron en un comunicado.

Desde la embajada celebran que sus compatriotas puedan disfrutar del producto paraguayo, al tiempo que ello beneficia a miles de familias paraguayas, generando empleo y contribuyendo a la economía de nuestro país.

