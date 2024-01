Copaco registró pérdida de US$ 28 millones y destituyen a su titular a solo cuatro meses de gestión

Óscar Stark fue designado ayer, en una asamblea ordinaria, como presidente y único miembro del directorio de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) y Hola Paraguay SA (Vox), en reemplazo de Rodrigo Benito Ferreira Cárdenas, quien fue destituido a solo cuatro meses de ocupar el cargo, al parecer, ante la falta de planes para reflotar la casi quebrada compañía.

Tras asumir en el cargo, en horas de la tarde, Stark dio una conferencia de prensa, en la que informó la catastrófica situación financiera que vienen arrastrando ambas compañías y señaló que no pueden continuar en estas condiciones, por lo que se deben tomar decisiones drásticas, enfatizó.

Empero, no pudo precisar qué es lo que se hará para cambiar la situación de Copaco-Vox y señaló que en 15 días tendrá un panorama más claro respecto a las decisiones que se adoptarán. Asimismo, indicó que realizará una intervención administrativa y financiera para ver cuál es la situación de la empresa.

En el caso de Copaco, mencionó que a noviembre de 2023 ya tiene una pérdida de G. 185.000 millones (US$ 25,7 millones al cambio actual) y que a diciembre esa cifra subió a G. 200.000 millones (US$ 27,8 millones). Asimismo, resaltó que la empresa pública tiene una deuda acumulada de G. 813.000 millones (casi US$ 113 millones), de las cuáles G. 518.000 millones son adeudos a proveedores y G. 282.000 millones por “provisiones” (deudas fiscales, empleados, salariales, laborales, entre otros).

Copaco no tiene ingresos ni para cubrir sus gastos

Al mismo tiempo, señaló que la telefónica tiene ingresos mensuales de unos G. 19.000 millones, pero que vienen cayendo drásticamente en los últimos meses. Explicó que la empresa requiere de una capacidad financiera de G. 45.000 mensuales para mantenerse y que eso no se está logrando.

“Copaco recauda G. 19.000 millones al mes, pero esto va cayendo. En salario solamente gasta G. 14.000 millones, si agregamos IPS ya llegamos a G. 16.000 millones, por lo que es fácil de ver que Copaco es insostenible financieramente y se tiene que revertir esta situación a través de un recorte de gastos muy importante, y a través también de una recuperación de ingresos”, expresó.

Destacó que de 160.000 clientes de línea baja que se tenían al principio del año, ahora cuentan con 127.000 usuarios y que eso “cae día a día”. “Si no se toman medidas drásticas y no se toman decisiones para revertir esta tendencia en la que está caminando Copaco, en pocos meses o años, capaz, el patrimonio neto se volverá negativo”, enfatizó.

Vox agoniza

Respecto a la situación de Hola Paraguay SA (Vox), señaló que es peor que la de Copaco, ya que tiene un millonario patrimonio negativo. “Vox está en una situación inclusive peor que Copaco. Vox ya tiene un patrimonio neto negativo de casi G. 100.000 millones y básicamente no es sostenible financieramente. Entonces hay que tomar medidas drásticas que permitan recuperar a Copaco de alguna manera y solamente eso se va a lograr a través de una reforma”, expresó. Además, mencionó que la deuda de Vox asciende a la fecha a G. 365.000 millones.

Cuando se le consultó a Stark si iban a recortar los casi 3.000 funcionarios que tiene Copaco, como para recortar los gastos, insistió que en 15 días iban a tener un mejor análisis. Asimismo, resaltó que Vox también tiene 250 funcionarios y que no está “pudiendo financiar su funcionamiento básico”. Asimismo, se le insistió al titular de Copaco-Vox sobre los planes para las compañías, pero sólo señaló que en 15 días más se tendrá un mejor panorama.

Óscar Stark administró el fallido metrobús y estuvo en varias instituciones

El economista Óscar Stark es conocido por ocupar cargos en instituciones públicas cuestionadas o la de administrar proyectos polémicos como el fracasado metrobús. Su último puesto importante fue el de Viceministro de Transporte, durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, tras la polémica destitución de Víctor Sánchez y nada hizo para mejorar el transporte público. También fue director en el MEC y fue viceministro en el MIC.