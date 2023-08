Ahora quieren que empresas privadas inviertan en Copaco

El Ing. Rodrigo Benito Ferreira Cárdenas, quien asumió el lunes último como presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) y Hola Paraguay S.A. (Vox), señaló que la prioridad del Gobierno será la búsqueda de capital privado para invertir en las telefónicas públicas, las cuáles están al borde de la quiebra. Señaló que no se tratará de una privatización, sino de una inyección de capital de empresas interesadas.

El funcionario de carrera, con 36 años de antigüedad en Copaco, dio una entrevista a ABC Color tras asumir el cargo, en la que habló de sus planes y sus retos en estas deficitarias compañías, las cuales hoy solo registran multimillonarias pérdidas y no tienen recursos ni para el pago de sueldos de su abultada planilla de empleados.

-¿Qué es lo primero que hará como presidente de Copaco-Vox?

-Primeramente tenemos que resolver el acuciante robo de cables que hay en Copaco, que nos está dejando sin clientes. Además debemos atender a nuestros clientes porque Copaco no existiría si no fuera por ellos, entonces lo primero (que haremos) es priorizar atención al cliente. Por supuesto, tenemos un plan de recuperación, por eso estaremos trabajando en forma conjunta con el Gobierno sobre los planes de inversión. Ya fue elaborado el plan estratégico y vamos a basarnos en eso para poder avanzar. Por supuesto, si Copaco no tiene inversión no podremos crecer.

-¿Cómo se podrá tener esa inversión?

-En este caso haremos mucho lobby, hablaremos con empresas que estén interesadas en invertir en Copaco, buscaremos los fondos necesarios.

-O sea, buscarán una inyección de capital privado para poder invertir en Copaco…

-La verdad que tenemos varias opciones, nosotros hemos presentado varias propuestas y tenemos 100 días para que esas propuestas sean aprobadas o aceptadas y esa es nuestra primera acción.

-¿Cuáles son esas propuestas?

-A mí me gustaría dar esos datos cuando tengamos todo cerrado.

-Esa inversión privada que usted mencionó ¿se va a hacer a través de una alianza público-privada o de qué forma?

-Nosotros estamos con una mesa de trabajo, aún no llegamos a cómo se va a hacer, pero en principio es lo que Copaco piensa hacer.

-Entonces, ¿cuál va a ser la política del Gobierno de Santiago Peña en cuanto a Copaco-Vox?

-La política del gobierno es que Copaco no se privatizará y vamos a tratar todo lo posible en buscar los mecanismos para recuperarla, hacer que resurja esta empresa. Vox también seguirá.

-O sea, capitalizarlo con empresas privadas no va a significar una privatización…

-Sí, tenemos que buscar varias modalidades. Copaco ya tuvo un proceso de riesgo compartido, en un contrato entre el ‘95 y el ‘97, que prácticamente se prolongó hasta el 2002. Queremos volver a replicar ese tipo de opciones.

Cuestionado internet en escuelas y nepotismo

-¿Qué hará respecto al internet por fibra óptica que Copaco instaló en escuelas del país y que hay una queja generalizada de que no funcionan?

Tenemos equipos técnicos que están trabajando las 24 horas por esas escuelas. Existe un equipo técnico trabajando y cada distrito depende de un departamento y tienen sus técnicos especializados que están activando para esas escuelas. Nosotros queremos que eso funcione y todo el esfuerzo que se está haciendo con Copaco para que esté activando es inmenso, pero se está trabajando, no hay descanso en el tema de conectividad en las escuelas.

-Sobre la cantidad de funcionarios ¿No considera excesivo que la empresa siga con más 3.000 empleados?

-Nosotros ya tenemos elaborado un plan. Lastimosamente no sé si corresponde decirlo ya. Tenemos nuestra gerencia de talento humano que es la que se va a encargar de revisar todo eso.

-Lo que se ve en Copaco es que sigue el planillerismo y el nepotismo con la contratación de parentela de sindicalistas y directivos…

-Nosotros vamos a revisar todos los contratos de los funcionarios que fueron contratados (durante la gestión anterior). Revisaremos y analizaremos. Ahora, el tema de por qué existen parientes contratados es porque dentro del contrato colectivo se establece esa posibilidad. Eso también tenemos que revisar (porque) dentro del contrato colectivo se establece que un funcionario jubilado, por ejemplo, puede hacer que su hijo pueda ingresar a la compañía. Pero todo eso va a ser revisado.

-Solo Copaco registró el año pasado una pérdida de más de G. 188.000 millones, que nunca se vio ¿Cómo harán para que esto cambie?

-Será difícil llevar de lo negativo a lo positivo, vamos a hacer un trabajo duro. Lo que te puedo decir es que vamos a trabajar mucho. Pero en este mismo momento no te puedo decir cómo (lo haremos) para no entorpecer nuestro trabajo. Tenemos una línea de trabajo que cumplir.

-¿Cree usted que habrá interesados en invertir en Copaco estando la empresa en esta pésima situación?

Lo que nosotros tenemos que demostrar es que Copaco está cambiando. Dar señales de que estamos mejorando algo para que podamos conseguir todas esas inversiones que se necesitan.

-¿Seguirá el retraso de pago de salario de funcionarios?

-Primeramente, nosotros vamos a insistir en cobrar lo que tenemos por cobrar. Copaco tiene clientes que le están debiendo, entonces vamos a tratar de hacer un sistema de cobro para que podamos tener esos ingresos. Con esos ingresos vamos a ir cubriendo el tema de salario. Sé que va a ser un poco difícil también el tema de cubrir las inversiones, pero vamos a conversar con nuestros clientes para que se pongan al día.

-¿La deuda es principalmente estatal?

-Es equilibrado. Tenemos, por supuesto, la deuda estatal, pero hay que equilibrar también con los clientes privados. Y también tenemos el tema de que a muchos clientes no podemos llegar con el servicio por falta de asistencia. Vamos a tratar de recuperar y retener a esos clientes.

-Copaco perdió muchos clientes de línea baja... ¿seguirá siendo este servicio el ingreso principal de la empresa?

-Hoy en día, la línea baja, aunque usted no lo crea, sigue siendo el mayor ingreso en Copaco y en segundo (lugar) está el tema de Internet y conectividad. Entonces nosotros apostaremos más ahora en conectividad. Esto porque a nivel mundial sabemos que la línea baja también va disminuyendo. Hay clientes que con las opciones de la telefonía móvil van dejando de utilizar la línea baja, pero el internet y otros servicios de conectividad es lo que hoy en día crece y apostamos en eso.

-¿Qué opina de la gestión de Sante Vallese? Los funcionarios lo culpan de la quiebra técnica de Copaco…

-Me reservo a dar una opinión al respecto.

