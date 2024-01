DNCP: Justicia tardará en definir sobre garantía de US$ 1,5 millones que Lafarja debe pagar a Petropar

El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, señaló que el reclamo de los US$ 1,5 millones de la garantía de mantenimiento de oferta a la empresa AP SA, de Andrea Lafarja Bittar, ante un juzgado civil y comercial de la capital, tardará en definirse.

Tras la rescisión del contrato de la fallida compra de gasoíl, la empresa de la corredora de rally no pagó la mencionada garantía, que había presentado en formato de declaración jurada, documento que fue utilizado para poder adjudicarse el contrato de más de US$ 51 millones, que no pudo cumplir.

Llamativo decreto “permite” declaración jurada

En este sentido, Encina señaló que sólo Petropar tiene la posibilidad de exigir una simple declaración jurada en vez de una póliza para realizar este tipo de contrataciones directas, “en virtud a un decreto que ya lleva como cuatro o cinco años de antigüedad”. Resaltó que, ante esta situación, la DNCP ordenó a la estatal a que el contrato debía cancelarse si la empresa no presentaba una póliza de fiel cumplimiento del contrato.

“Al tomar conocimiento de que ellos (Petropar) estaban haciendo este proceso a través de una declaración jurada, nosotros observamos y les mencionamos que este proceso no va a continuar, que vamos a tomar nosotros cartas en el asunto, a no ser que dicha proveedora presente una póliza de fiel cumplimiento de contrato”, expresó.

En otro momento, se le consultó si recibieron de la estatal algún documento oficial donde conste que efectivamente se judicializó la recuperación de la garantía, a lo que respondió que “eso es lo que comunicó Petropar” y que, si no lo hizo, se encontraría en una “situación comprometida”. “Es la Contraloría que, de alguna manera, va a tomar nota de eso y finalmente emitirá el informe correspondiente que, en caso de no hacerlo, a partir de ahí se encontraría Petropar muy comprometida”, expresó.