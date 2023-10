Firma de Lafarja debe pagar US$ 1,5 millones a Petropar tras la rescisión de su contrato

Tras la rescisión del contrato con la empresa AP SA, de Andrea Lafarja, la firma de la deportista debe pagar US$ 1,5 millones a Petróleos Paraguayos (Petropar), que corresponde al monto de la garantía de mantenimiento de oferta, que la compañía presentó en formato de declaración jurada para poder adjudicarse el millonario contrato -hoy rescindido-, para la provisión de gasoíl.

Según los documentos de la contratación por vía de la excepción, Petropar debe reclamar dicha caución a la firma de Lafarja en caso de algunos incumplimientos, como por ejemplo, por la no presentación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que según la petrolera pública fue la causa de la rescisión del contrato.

La empresa AP SA, al presentar como garantía de mantenimiento de oferta una declaración jurada, en vez de una póliza, contrajo una obligación con Petropar por la suma de US$ 1,5 millones, que debía pagar a la estatal en los siguientes casos: “a. Si retiro mi oferta durante el período de validez de la misma; b. Si no acepto la corrección aritmética del precio de mi oferta; c. Si en mi carácter de adjudicatario no procedo, por causa que me fuera imputable a: i. Firmar el contrato o rechazar la Orden de Compra; o ii. Suministrar la garantía de cumplimiento de contrato (sic)”, se lee en el pliego de bases y condiciones del llamado.

Según esos términos del PBC, Petropar debe reclamar el cobro de la garantía de mantenimiento de oferta ante el incumplimiento de AP SA en la presentación de la póliza de fiel cumplimiento de su contrato, que fue la causa de la rescisión del contrato.

ABC Color consultó ayer con las autoridades de Petropar, tanto con el presidente de la estatal, Eddie Jara, como con el gerente general, William Wilka, si ya reclamaron la citada garantía de mantenimiento de oferta, pero al cierre de esta edición no tuvimos respuestas. También intentamos conversar al respecto con la empresaria a su número de celular con terminación 288, pero tampoco lo logramos.

DNCP cuestionó la presentación de declaración jurada

La empresa AP SA, presentó como garantía de mantenimiento de oferta una declaración jurada, lo que ya fue cuestionada por Contrataciones Públicas en su momento, debido a que, según el ente, la firma debía presentar una póliza de seguro o una garantía bancaria.

Si la firma de Lafarja hubiese presentado una póliza de seguro o una garantía bancaria, Petropar debía reclamar los US$ 1,5 millones a una aseguradora o algún banco de plaza, pero como presentó una declaración jurada la empresa pública debe reclamar dicho pago a AP SA. Según se sospechó en su momento, la firma AP SA no tendría el capital para contratar una “garantía real”, por lo que se le permitió la presentación de la declaración jurada.

Patrimonio de la firma no cubre la garantía

La empresa AP SA fue beneficiada para proveer un monto máximo de 70.500 metros cúbicos de diésel automotriz de calidad tipo A a la estatal, a un precio de US$ 730,9 por metro cúbico; es decir, por un monto máximo de US$ 51,5 millones. Pero Petropar rescindió el viernes último el contrato firmado, porque la firma no presentó la garantía de fiel cumplimiento.

Ante este incumplimiento, la petrolera pública debe reclamar la garantía de mantenimiento de oferta por un monto de US$ 1,5 millones. Sin embargo, el patrimonio de AP SA es de solo US$ 915.021, según el informe de evaluación de Petropar a la oferta de la firma, con lo cual no se podrá cubrir la citada caución. Justamente, se cuestionó que la estatal haya adjudicado el contrato a una empresa de cuestionada solvencia.

Socios de Lafarja se retiran

En un espacio reservado, la deportista Andrea Lafarja informó que las misteriosas personas que le apoyaban para proveer gasoíl a Petropar se retiraron de la operación, pero en ningún momento aclaró sobre la no presentación de la póliza de fiel cumplimiento del contrato.

“Lastimosamente, ante la repercusión del tema, quienes apoyaban la operación se han retirado y solamente me resta anhelar que alguien pueda conseguir lo que yo no pude, traer combustible con buen precio, para beneficio de todos los paraguayos”, expresó.

También pidió disculpas a los periodistas y señaló que no cobró un solo guaraní. “Espero me entiendan que estaba en un momento horrible, donde se decían cosas que no eran ciertas, y donde se me atacaba por todos lados, y –lo peor de todo– de manera injusta, pues ni siquiera había cobrado un guaraní”, expresó.