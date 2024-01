Deuda pública: el año pasado se colocaron bonos por US$ 774 millones

Los datos del MEF indican que en 2023 la Ley N° 7050 de Presupuesto General de la Nación autorizó a colocar bonos por hasta G. 4 billones (US$ 551,5 millones) y la Ley N° 7218 que establecen medidas extraordinarias de gestión, por hasta G. 4,4 billones (US$ 607,6 millones).

La autorización total de emisión superó los G. 8,4 billones (US$ 1.159,1 millones), de los cuales fueron colocados G. 5,6 billones (US$ 774,1 millones) y quedó un saldo por emitir de G. 2,8 billones (US$ 384,9 millones), que en estos dos primeros meses del año serán subastados y engrosarán el nivel de endeudamiento público.

La mayor parte de este saldo de bonos corresponde a la ley de medidas extraordinarias, que aprueba el endeudamiento para cubrir los compromisos pendientes con las empresas constructoras y farmacéuticas a más tardar para fines de febrero.

A esta emisión se sumará la prevista en la Ley N° 7228/2023 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, que autoriza a colocar bonos por un monto de hasta US$ 532,5 millones, tanto en el mercado local o internacional.

Estos fondos obtenidos mediante el nuevo endeudamiento programado por el gobierno serán destinados a cubrir las inversiones en infraestructura y vencimientos de deudas.