Deuda pública: gobierno concretó cinco nuevos endeudamientos

A la emisión de bonos del Tesoro por US$ 600 millones, autorizada por Ley N° 7218/23 por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas, se suma la emisión de otros bonos por US$ 532,5 millones autorizadas por ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024.

En el primer caso el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya realizó la colocación del equivalente a unos US$ 220 millones en el mercado local el último viernes, por lo que el remanente de US$ 380 millones sería subastado entre enero y febrero en el mercado internacional.

Lea más: Deuda pública: Gobierno colocó bonos por US$ 220 millones en el mercado local

Se prevé también colocar en el mercado internacional gran parte de los bonos autorizados por el PGN y la otra parte, sería programada subastas cada mes a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).

Préstamo para financiar el déficit adicional

Además, la ley de presupuesto también habilita a contraer un nuevo préstamo por US$ 250 millones para financiar el déficit adicional para cerrar el ejercicio 2024 con un saldo rojo de 2,6% del PIB.

Esto obedece a que en principio, el PGN se elaboró sobre la base de un tope de déficit de 1,5% como lo establece la ley de responsabilidad fiscal, pero debido a que el gobierno de Peña extendió el plan de convergencia del gobierno de Mario Abdo Benítez al año 2026, la diferencia negativa para el año venidero se aumentó 1,1%.

Lea más: Deuda Pública: pago de intereses aumentó 40,5%

El presente ejercicio 2023 cerrará con déficit de 4,1%, atendiendo que el gobierno decidió pagar la deuda acumulada que se tiene con las constructoras y farmacéuticas, para lo cual se aprobó la emisión de los bonos por US$ 600 millones.

Préstamos del FMI y del BID

Se suma el préstamo aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de US$ 400 millones, solicitado por el gobierno, que una vez formalizado deberá ser puesto a consideración del Congreso.

Este préstamo del Fondo es para inversiones públicas, la movilización de recursos financieros para apoyar los esfuerzos de adaptación y mitigación, la contención de los riesgos climáticos para el sector financiero, la preservación y expansión de la matriz de electricidad limpia del país y la conservación de sus bosques, según el informe que se dio a conocer.

Lea más: Deuda pública asciende a US$ 16.194 millones

Igualmente, se programó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el próximo año un total de US$ 469 millones en préstamos: cuatro operaciones por un monto de US$ 309 millones y dos más preidentificadas de US$ 160 millones; que incluye la recuperación del lago Ypacaraí.

En total estas cinco operaciones de endeudamiento vía bonos y préstamos alcanzan más de US$ 2.251 millones, que en parte serán ejecutadas a través de programas de largo plazo y en otros casos, para cubrir las deudas.