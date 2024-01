Deuda pública: en carpeta nuevos préstamos por US$ 980 millones

El informe del MEF indica que están en gestión de aprobación en el Congreso un crédito de US$ 300 millones otorgado por la CAF banco de Desarrollo de América Latina.

Los fondos corresponden a una línea de crédito contingente no comprometida de liquidez, a ser ejecutado por el Ministerio de Economía para calzar programas presupuestarios.

A esto se suma un préstamo que ya fue suscrito para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), para el programa denominado expansión del sistema de transmisión en alta tensión – fase II.

El préstamo de US$ 290 millones fue otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (US$ 260 millones); y el gobierno de Taiwán (US$ 30 millones).

Préstamos en etapa de negociación

En carpeta también figuran los préstamos que están en la etapa de negociación con los organismos financieros multilaterales, por un total de US$ 390,3 millones.

La lista incluye el proyecto sumando esfuerzos por una educación de excelencia en Paraguay por US$ 125,3 millones, destinado al Ministerio de Educación; el programa apoyo al fortalecimiento del sector ambiental por valor de US$ 30 millones, a ser ejecutado por Infona.

También el programa sectorial de apoyo al sector eléctrico de Paraguay (préstamo SWAP) por US$ 100 millones, a ser ejecutado por la ANDE; y el programa mejoramiento y mantenimiento de la ruta nacional PY22, tramo Concepción - Vallemí - San Lázaro y accesos (Vial 4), por US$ 135 millones, a ser ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En total obran en carpeta del gobierno nuevos préstamos por valor de US$ 980,3 millones, que se sumarán a las emisiones de bonos del Tesoro que se realizarán en estos dos primeros meses del año.