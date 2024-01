Paraguay plantea tarifa para crear fondo por más de US$ 2 mil millones anuales

“Brasil también se beneficia con una tarifa competitiva, si bien es cierto que el industrial pagará un poco más, también gracias a esto tendrá infraestructura y logística para su propia industria”, indicó el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.

El funcionario dijo que Paraguay propone sostener la tarifa a un nivel adecuado que permita que la gente y las industrias puedan pagar su cuenta de luz, pero que a la vez, posibilite “la creación del fondo más grande de la historia para hacer obras de infraestructura que van a cambiar la cara del país”.

Giménez confirmó a ABC que la tarifa planteada por nuestro gobierno ronda entre los US$ 23 y US$ 24 kw-mes. Esto significa un monto incluso mayor al que la hidroeléctrica venía cobrando cuando pagaba su deuda, que eran US$ 22,6 Kw-mes (hasta el año 2021).

Giménez, que además de ministro es también miembro del Consejo de Administración de la Itaipú Binacional, aclaró que esa propuesta es de alguna forma compartida por el vecino país, no obstante sostiene que podría bajarse un poco. “Las negociaciones que ellos están teniendo con Paraguay también lo llevan internamente. El presidente Lula se comprometió a venir a Paraguay para definir la tarifa de modo a planificar el desarrollo de los dos países”, mencionó.

En este sentido, argumentó que una tarifa muy elevada podría restar competitividad a la hidroeléctrica en comparación a energías alternativas, por lo que la idea es llevar la tarifa al límite del umbral de competitividad para la industria y para lo que puedan pagar los consumidores brasileros y generar recursos para la binacional.

Recordó que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se comprometió a resolver el tema, para lo cual vendrá a Asunción en las próximas semanas, a decir del mismo presidente Santiago Peña.