Trabajadores tampoco saben qué es lo que hará el Gobierno con Copaco

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Copaco (Sintraco) y el Sindicato Nacional de Trabajadoras de Telecomunicaciones (Sinattel) informaron en la fecha que el nuevo presidente de la telefónica estatal, Óscar Stark, tampoco presentó a los trabajadores el plan que tiene el Gobierno para “salvar” la estatal y están en incertidumbre total respecto al destino de más de 2.600 funcionarios que tiene la compañía.

“Sabemos que presentó un plan en el Consejo de Empresas Públicas y no tenemos ninguna información. El nuevo presidente se está agarrando del contrato colectivo y no sabemos el objetivo de esto. Los beneficios del contrato colectivo hace rato no se cumplen, con esto no se ahorrará nada”, expresó el secretario de Sintraco, Óscar Nalerio.

Dijo que están dispuestos a dialogar y que como organización sindical han presentado varios proyectos de reorganización y específicamente en el área técnica, como ser el cambio paulatino de tecnología (de cobre a fibra óptica), “de tal manera que la compañía pueda ir desmontando los cableados de cobre que se encuentran instalados en todo el territorio nacional, y de una forma legal, por medio de subasta pública, sean vendidos estos cables de cobre que tienen muy buen precio para la inversiones de nuevas tecnologías en vez de que seamos objetos de robos”.

Retiro de cable de cobre de Copaco

Asimismo, añadió que en Copaco sería sumamente práctica y oportuna “la aplicación de un plan de retiro voluntario y un plan de incentivo jubilatorio, de tal manera a ir descomprimiendo la cantidad de empleados, pero sin que esto vaya en detrimento de los derechos de los trabajadores”.

A su turno, el secretario general del Sinattel, Alejandro Villamayor, dijo que no saben de ningún plan y que hoy están preocupados porque ni siquiera el presupuesto de Copaco de este año fue aprobado. “Hoy se quiere instalar a Copaco ante la sociedad que es una empresa obsoleta y el riesgo mayor que vemos es que podamos perder nuestra licencia, que nos quieran confiscar, porque eso es lo más valioso que tenemos hoy”.

Resaltó que exigen al Gobierno un plan real para Copaco y que socialicen a inversión que se realizará en la compañía. “No vamos a permitir el despojo de nuestra licencia, que es lo más valioso que tenemos entre nuestros activos”, enfatizó.