Copaco desvincula a 243 funcionarios e investigan a posibles planilleros

El economista Óscar Stark, quien la semana pasada fue designado como presidente y único miembro del directorio de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) y Hola Paraguay SA (Vox), informó en la fecha que, como primera medida de su gestión, resolvió desvincular a 243 funcionarios de la estatal, cuyos contratos vencieron en diciembre último.

“Los contratos que tenían vencimiento al 31 de diciembre ya no fueron renovados, que son 243 funcionarios”, expresó y resaltó que esto generará un ahorro de casi G. 10.000 millones al año a la deficitaria compañía.

Cuando se le preguntó si habrá más despidos en la estatal en los próximos días, el alto funcionario señaló que también están revisando el caso de los empleados que tienen mucha ausencia y de los que ni siquiera se presentan a trabajar, o solo van a marcar, es decir, casos puntuales de posible planillerismo.

“Hay funcionarios que no están cumpliendo con su labor satisfactoriamente y estamos revisando para ver la posibilidad de desvincularlos, cumpliendo con las leyes nacionales. Tenemos varias denuncias de que hay inclusive empleados que ni siquiera están viniendo y otros que no realizan ninguna labor, o sea vienen a marcar y se van. Estamos revisando todos los detalles”, expresó.

Copaco: situación crítica

Al mismo tiempo, Stark señaló que una empresa como Copaco, que está en una situación crítica, no se puede permitir el mínimo pago indebido, en este caso, de sueldos que no corresponden. Se le preguntó cuántos funcionarios estarían en esta situación y resaltó que no se sabe aún la cantidad exacta, pero que están verificando.

Copaco es insostenible con los casi 3.000 funcionarios que tiene y la telefónica Vox, también cuenta con 250 funcionarios.

La telefónica registró a diciembre del año pasado una pérdida de US$ 27,8 millones y además tiene una deuda acumulada de casi US$ 113 millones, de las cuáles US$ 73 millones son adeudos a proveedores y US$ 40 millones por “provisiones”.

La telefónica tiene ingresos mensuales de unos US$ 2,7 millones, pero requiere de US$ 6,3 millones mensuales para mantenerse. En el caso de Vox posee un patrimonio neto negativo de casi US$ 14 millones y una deuda de US$ 50,8 millones, por lo que ya no es sostenible financieramente.