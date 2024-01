Aún no hay plan para “salvar” Copaco, pese a que venció el plazo que dieron

Ayer se cumplieron 20 días desde que el economista, Óscar Stark, asumió como presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) y su satélite Hola Paraguay (Vox), en reemplazo de Rodrigo Ferreira Cárdenas. El alto funcionario, único miembro del directorio, había prometido un plan, como máximo en 15 días, para definir respecto a lo que pasará con la casi quebrada empresa estatal.

Sin embargo, ese plazo ya se cumplió la semana pasada y hasta ahora no se sabe qué es lo que se hará para intentar “salvar” la deficitaria telefónica pública. Este diario consultó sobre el tema a Stark, quien señaló que hasta ahora no tienen aún un plan y que esta semana tendrán una reunión en el Consejo de Empresas Públicas para tratar la situación de la firma. Resaltó que a partir de ese encuentro se tendrá un mejor panorama.

Otra cuestión que Stark está ocultando a la opinión pública es a quiénes está debiendo la telefónica estatal, pues desde que asumió el cargo ABC Color viene insistiendo para que facilite los informes respecto a estos compromisos. El presidente de Copaco-Vox solo informó una cifra global de US$ 113 millones que adeuda la compañía, sin especificar a qué entidades.

El año pasado la telefónica pública registró una pérdida de US$ 27,8 millones y cerró el ejercicio con una deuda acumulada de casi US$ 113 millones, de los cuáles US$ 73 millones son adeudos a proveedores desconocidos y US$ 40 millones por “provisiones”, también misteriosas.

En estas condiciones la situación de la firma es insostenible, ya que tiene ingresos mensuales de unos US$ 2,7 millones, pero requiere de US$ 6,3 millones mensuales para poder mantenerse, según los datos oficiales.

Su satélite Vox, que ofrece el servicio de telefonía móvil, está en una situación más catastrófica, pues hoy ya tiene un patrimonio neto negativo de casi US$ 14 millones y una deuda de US$ 50,8 millones, cuyos detalles también se desconocen, por lo que ya no es sostenible financieramente.

Estado debe librarse de Copaco, según expertos

El economista y exministro de Hacienda, César Barreto, señaló que, con el desarrollo que tiene el mercado de telecomunicaciones en el país, con la presencia de tres importantes empresas privadas operando en todos los segmentos, no se justifica la presencia del Estado a través de una empresa pública en este rubro.

Barreto explicó que los activos valiosos de Copaco deberían ser puestos a la venta vía licitación pública o licitar la incorporación de un operador privado que se encargue de reestructurarla.

Señaló que, por la imposibilidad de gestionar con criterios empresariales, Copaco ha llegado a esta situación de crisis luego de años de deterioro gradual y que, a pesar de que mantiene un injustificado monopolio en telefonía fija, el desarrollo tecnológico lo dejó en obsolescencia y no puede competir en un sector altamente dinámico.

A su turno, el analista económico, Amílcar Ferreira, señaló que el Estado es un mal administrador de empresas públicas, por lo que si se sigue manteniendo a Copaco sólo postergará su agonía.

En este sentido, señaló que se debe vender la telefónica, para que el sector privado pueda operar la línea fija, que es el único servicio que hoy puede vender la estatal, ya que el sector privado logró ser más competitivo en la cobertura de internet, televisión por cable y telefonía móvil.

Ambos expertos coinciden en que el Estado debe centrar sus esfuerzos en fortalecer a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) como entes reguladores, para asegurar competencia tanto en calidad de servicios como en precios, en un sector altamente concentrado.