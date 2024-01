Bonos soberanos: reuniones con inversionistas para endeudar más al país

La delegación, además del ministro Carlos Fernández Valdovinos y del presidente del BCP, Carlos Carvallo, esta compuesta también por el viceministro de Economía y Planificación, Carlos Javier Charotti; el gerente de Economía del MEF, Felipe González Soley; y la miembro titular del directorio del BCP, Liana Caballero.

El informe del MEF señala que la agenda incluye reuniones con alrededor de 25 inversionistas en las ciudades de Nueva York y Boston, así como con aproximadamente 16 inversionistas en Londres.

“En dichas reuniones se presentará una actualización de la coyuntura económica paraguaya, así como de los avances en reformas y acciones que ha llevado adelante el Gobierno en los primeros meses de gestión”, indica.

Luego colocarán bonos soberanos

La nota de la cartera de Economía no menciona, pero se estima que forma parte de la ronda previa para la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional y endeudar más al país.

En principio, las versiones indican que el gobierno de Santiago Peña colocará bonos por US$ 1.000 millones, aunque el monto final dependerá de las condiciones del mercado.

La ley de medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas autoriza a emitir hasta US$ 600 millones, para pagar a constructoras y farmacéuticas.

Del referido monto, el año pasado ya fueron colocados en el mercado local US$ 220 millones y quedan disponibles US$ 380 millones; en tanto la ley de Presupuesto General de la Nación autoriza hasta US$ 532,5 millones.

A esto se suma la colocación de bonos mediante la ley de administración de pasivos o de “bicicleteo” de deuda.

Las reuniones con inversionistas previa a la colocación de bonos, dejaron de realizarse en el gobierno anterior porque genera un costo adicional y el país ya está en el mercado internacional.