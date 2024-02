Se reactiva ley que obligará al MOPC a construir rutas de cemento nacional

La jefa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ing. Claudia Centurión, confirmó ayer ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional que el Gobierno está trabajando en la reglamentación de la ley 5841/2017 “Que establece la utilización de pavimentos rígidos en proyectos de obras viales”.

Esta normativa, que obliga al MOPC a construir pavimento de cemento nacional en las rutas del país, fue sancionada por el Congreso en julio del 2017 y fue promulgada por el ex presidente Horacio Cartes en agosto de ese mismo año. Se publicó el 10 de agosto del mismo año en la gaceta oficial, pero hasta ahora no se implementa, ya que el Gobierno anterior lo consideró impracticable, porque no se tenía la cantidad de cemento que se necesitaba, por lo que ni siquiera se tomaron la molestia de reglamentarla.

Pero el Gobierno de Santiago Peña está reactivando la ley, que coincidentemente podría beneficiar a la empresa Cementos Concepción (Cecon), que el expresidente Horacio Cartes había cedido a sus hijos en su momento, como adelanto de herencia, tras ser declarado significativamente corrupto por el Gobierno de EE.UU.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Horacio Cartes cede 24 empresas a sus hijos mediante un nuevo grupo económico

Centurión fue convocada en la reunión con la citada comisión, presidida por el senador Colym Soroka, y en el encuentro se le consultó sobre esta normativa, a lo que respondió que incluso ya tienen proyectadas carreteras que serán de pavimento rígido (de hormigón). Resaltó que los gremios están “absolutamente abiertos” y que “hoy la tecnología permite que incluso que un equipamiento se pueda usar para el asfalto y el hormigón”.

“La tecnología del hormigón como la tecnología de pavimento asfáltico está desde siempre. Nosotros estamos llamados a utilizar todas las técnicas que dispone el mercado para poder mejorar nuestros caminos y acá tenemos un elemento disruptivo que es la industria nacional y tenemos además una ley que nos obliga como ministerio a avanzar hacia las rutas de pavimento hormigón”, dijo.

Lea más: Cementera de Cartes, con respaldo político

Decreto en la brevedad

Por otro lado señaló que ya en diciembre del año pasado entregaron el reglamento a los gremios de la construcción y la Industria Nacional del Cemento (INC) y que en la brevedad se tendrá el decreto reglamentario.

“Hay materia prima disponible y nosotros en el mes de diciembre entregamos a los gremios y a la INC nuestro reglamento para la ley de hormigón, de pavimento de hormigón. Hemos socializado con ellos y está próximo a ser ya formalizado a través de un decreto, una vez que recibamos todas las inquietudes. Está la ley, faltaba la normativa. Hemos impulsado esa normativa, que está siendo socializada con los actores y vamos a implementarla próximamente, una vez formalizada para que podamos pavimentar”, acotó.

En otro momento, la ministra enfatizó que ya se tienen proyectos en el MOPC en los cuáles se construirán pavimentos de hormigón. “Ya tenemos algunos casos de pavimento hormigón en el acceso al segundo puente (con Brasil), donde hay un tramo que será de hormigón. El llamado de mejoramiento desde Vallemí hasta Concepción también va a ser pavimento hormigón, así es que estamos incorporando dentro de nuestro proyecto ya los caminos pavimentados con cemento”, expresó.

Lea más: MOPC sigue estudiando causas posibles de fallas tras la aparición de baches en la Transchaco

Letra muerta por más de 6 años

Según la ley 5841, del total de obras viales programadas para cada ejercicio fiscal, el MOPC quedaba obligado al planeamiento, programación, presupuesto y contratación de la construcción de rutas con pavimento rígido en un 15% en el primer año de vigencia de la ley, lo cual se debía cumplir en agosto del 2018. En el segundo año (2019), la implementación debía abarcar al 20% de las obras viales a ejecutarse, en el tercer año (2020) en un 25% y en el cuarto año (2021) un 30%, de modo a sustituir el asfalto parcialmente. Pero esto no se cumplió por la falta de reglamentación, por lo que la ley fue “letra muerta” por más de 6 años.