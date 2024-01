MOPC sigue estudiando causas posibles de fallas tras la aparición de baches en la Transchaco

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que la institución sigue realizando estudios para determinar las posibles fallas en la reconstruida ruta PY09, más conocida como la Transchaco, tras la aparición de los primeros baches en la nueva carretera, que todavía ni se inauguró.

El viceministro de Obras de la institución, el Ing. José Espinosa, informó a ABC Color que estos trabajos se están realizando en el Centro de Desarrollo Tecnológico Vial del MOPC, ubicado en Itauguá, donde se tiene “equipos de primer nivel”, según aseveró.

“Se están quitando las muestras en los distintos tramos para poder analizar y tener como MOPC nuestra conclusión de por qué falló todo lo que se llama esa estructura. Aparte, nosotros le exigimos a la empresa contratista de la construcción que también haga sus estudios del paquete estructural y lo mismo exigimos a las empresas que fiscalizaron la obra, para que hagan sus estudios. Lo que queremos es tener tres resultados sobre la mesa”, expresó Espinosa.

Señaló que las revisiones se están priorizando en los lotes 1 y 3, donde se detectaron deformaciones de la calzada, pero que más adelante se analizarán los ocho lotes que fueron adjudicados en total para reconstruir esta carretera. Dijo que las empresas siguen siendo responsables de las fallas que pudieran detectarse y que están obligadas a corregirlas.

Los lotes donde aparecieron los baches

El lote 1 del tramo reconstruido de la ruta PY09, desde el Km 50 hasta el Km 112, está a cargo de la Constructora Heisecke, representada por Atilio Heisecke y José Luis Heisecke, por G. 356.534 millones, a lo que se le debe sumar un aumento de más de G. 16.000 millones que registró el contrato.

El lote 3 (Km 173-Km 250) se adjudicó al Consorcio Avanza Chaco (Ocho A SA-Tecnoedil SA Constructora-Construpar SA), representado por Paul Sarubbi, Luis Pettengill y Guillermo Mas. Este tramo se adjudicó por G. 565.011 millones, pero tuvo un aumento de G. 28.049 millones.

La reconstrucción de 553 km de la ruta PY09 se adjudicó en ocho lotes por G. 3,5 billones (US$ 482 millones al cambio actual) a diferentes grupos de empresas, pero ya se registró un encarecimiento de más de US$ 50 millones hasta ahora, según los documentos publicados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). La obra terminará costando US$ 532 millones.

Pero estos sobrecostos no garantizaron una mejor calidad de la obra y ya se está minando de baches.