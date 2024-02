Cementeras están listas para aplicar ley de rutas de hormigón, según INC

El presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), Gerardo Guerrero Agusti, confirmó que la empresa estatal también está participando en la reglamentación de la Ley N° 5841/17, promulgada durante el gobierno de Cartes, que recién ahora se está reflotando para obligar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a utilizar cemento en la pavimentación las rutas del país.

En ese sentido, señaló que las tres cementeras del país, la estatal, Yguazú y Cecon, podrán cubrir la demanda del vital insumo que se requiere para aplicar la normativa de referencia, hace seis años en situación, pero que el Gobierno de Santiago Peña está reglamentada para su aplicación.

Guerrero señaló que la industria nacional está preparada para producir 43 millones de bolsas de cemento por año y que el consumo anual del país es de 32 a 33 millones de bolsas, por lo que el remanente, unas 10 millones de bolsas, se podrá utilizar para pavimentar las carreteras.

“La producción de las cementeras estaría en total en el orden de los 42 o 43 millones de bolsas al año, y el consumo interno es de 32 millones de bolsas al año. Entonces esa diferencia entre la cantidad ofertada y demandada es la que se utilizaría en este emprendimiento de pavimento rígido (de hormigón)”, enfatizó.

Pero esto no significa que las fábricas, principalmente la INC, pueda llegar a su capacidad máxima de producción, porque después de mucho tiempo, la cementera estatal llegó a fabricar 8,5 millones de bolsas el año pasado, según los datos.

“En la INC tenemos la capacidad de producción de 12 a 13 millones de bolsas al año. Yguazú puede producir 9 a 10 millones de bolsas al año, y Cecon puede llegar a sacar 19 a 20 millones de bolsas al año”, detalló el titular de la INC.

Coincidentemente, la normativa en cuestión beneficiaría principalmente a Cecon, la que el expresidente Horacio Cartes -quien en su momento promulgó esta ley- había cedido a sus hijos como adelanto de herencia, tras ser declarado significativamente corrupto por el Gobierno de EE.UU.

El país consume 135.000 bolsas por día

Guerrero señaló que, en este momento, en el país se consume 135.000 bolsas de cemento por día y que, en 250 días, que son los días hábiles que trabaja el sector de la construcción, se consumen hasta 33 millones bolsas al año.

Acotó de esa cantidad, la INC puede cubrir entre 11 a 13 millones de bolsas,, que representaría entre 33% y 39% de participación en el mercado, señaló. “Nosotros (INC) por lo menos tendríamos una participación de más del 30% en el mercado”, señaló.

“Conjuntamente, con las otras cementeras, yo creo que tenemos la capacidad para poder atender el mercado de la construcción con cemento y el mercado del pavimento rígido que consume cemento con esas especificaciones que nos están pasando ahora. Entiendo que tenemos capacidad suficiente para poder llevar adelante este emprendimiento”.

Guerrero resaltó que ya recibieron del MOPC el decreto reglamentario de la ley y que están revisando las cuestiones técnicas. “Ellos (MOPC) nos enviaron a nosotros la proforma del decreto reglamentario, con las cuestiones técnicas que hacen a la provisión de cemento para el pavimento rígido. La estamos revisando ahora con los técnicos y creo que nos va a llevar entre esta semana y la otra a revisarla técnicamente para devolverle al MOPC ”, explicó.

Letra muerta por más de seis años

Según la Ley N° 5841, del total de obras viales programadas para cada ejercicio fiscal, el MOPC quedaba obligado a construir rutas con pavimento rígido en un 15% en el primer año de vigencia de la ley, mandato que no se cumplió. En el segundo año, la implementación debía alcanzar el 20% de las obras viales a ejecutarse, en el tercer año en un 25% y en el cuarto año un 30%, de modo a sustituir el asfalto, parcialmente. Pero la ley no se cumplió simplemente porque no la reglamentaron, por lo que fue letra muerta durante más de seisaños.