Construir rutas de cemento serán más costosas, pero durarán más, afirman

Gremios del sector de la construcción se manifestaron ayer sobre la reactivación de la Ley N° 5841/17 “Que establece la utilización de pavimentos rígidos en proyectos de obras viales”, que obliga al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a construir pavimento de cemento nacional en las rutas del país.

El Gobierno de Santiago Peña está trabajando en el decreto reglamentario de esta normativa, a más de seis años de su aprobación, y que coincidentemente podría beneficiar a la empresa Cementos Concepción (Cecon), que el expresidente Horacio Cartes -quien en su momento promulgó esta ley- había cedido a sus hijos como adelanto de herencia, tras ser declarado significativamente corrupto por el gobierno de EE.UU.

Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), confirmó ayer que esta semana recibieron la reglamentación de la normativa y señaló que la ley hoy ya se puede implementar, considerando que en este momento la industria nacional ya puede abastecer del cemento que se requiere para ello.

“Respecto al tema de la provisión de cemento considero que no hay ningún problema, porque originalmente en el país existía solamente la INC. Después se abrió Yguazú, que hoy tiene una buena producción, y ahora está arrancando Cecon, que también tiene un volumen importante de producción. Entonces creo que con esas tres plantas no habrá mayores inconvenientes en la provisión de cemento”, expresó.

Asimismo, dijo que las carreteras con pavimento de hormigón son más caras que el asfalto, pero que la vía tiene una mayor durabilidad. “Las rutas de hormigón suelen ser más costosas que las de asfalto, pero duran más tiempo. Entonces ahí es donde hay que hacer un cálculo y compensar después, a lo largo de la vida útil del proyecto, cuál es el que tiene mayor rentabilidad”, indicó.

No existen equipamientos

Asimismo, Sarubbi señaló que en Paraguay no existen aún los equipamientos para hacer ese tipo de obras, porque nunca se hicieron ese tipo de pavimentos de hormigón a gran escala, pero que son máquinas que existen en otros lados del mundo y que se puede traer esa tecnología.

A su turno, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Guillermo Mas, mencionó que con la normativa “no es que se va a dejar de usar asfalto”, sino que se busca implementar el pavimento de hormigón de forma gradual.

En este sentido, acotó que el pavimento de hormigón se debe hacer en las rutas con mucho tránsito, por su durabilidad y porque no requiere mantenimientos constantes, y que en las carreteras con menos tráfico se deben seguir usando asfalto, ya que es muy efectivo. “En cualquier país del mundo esto ya se implementa, combinan el pavimento rígido y el pavimento asfáltico. La ciencia es la que te dice dónde implementar cada tipo de técnica”, acotó.

Añadió que en Paraguay las rutas de cemento no se aplicaban aún porque había escasez de cemento, pero que hoy, con las tres industrias existentes ya se pueden cubrir las necesidades. “El costo inicial es más caro, al inicio, pero tiene mayor durabilidad y menor costo de mantenimiento”, señaló.

En este sentido, dijo que países como Uruguay y de la región están haciendo carreteras de hormigón y que esto no significó dejar de hacer rutas de asfalto.

Experiencia limitada

A su turno, el Ing. Amílcar Troche, del Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI), también resaltó que el volumen de producción actual de cemento portland en el país es suficiente para ejecutar obras viales.

Al mismo tiempo, el profesional resaltó que la experiencia en Paraguay en pavimentos rígidos es limitada, pues no se ejecutaron obras importantes con este material. Sin embargo, manifestó que “la tecnología, el equipamiento de punta y la mano de obra calificada están al alcance de varias empresas constructoras paraguayas”.

“Los pavimentos rígidos (de hormigón de cemento portland) se construyen de entrada para durar toda su vida útil y los costos de mantenimiento son menores durante sus años de servicio. Los pavimentos flexibles (de asfalto) son objeto de ‘refuerzos’ estructurales durante su servicio para llegar a la vida útil proyectada”, dijo.

No precisan precio por km

Actualmente, una nueva ruta asfaltada tiene un costo de US$ 1 millón por km y el pavimento de hormigón es más caro, según los gremios, aunque no quisieron precisar un valor de referencia, pues alegaron que esto depende de varios factores. “Esa comparación solo se puede hacer con responsabilidad, luego de tener el proyecto ejecutivo de ambas soluciones (rígido y flexible), vida útil estimada y factores tales como ubicación geográfica, distancia de las canteras de piedra triturada, presencia en la zona de empresas proveedoras de hormigón elaborado o plantas asfálticas”, enfatizó el Ing. Amílcar Troche.

Letra muerta por más de 6 años

Según la Ley N° 5841, del total de obras viales programadas para cada ejercicio fiscal, el MOPC quedaba obligado al planeamiento, programación, presupuesto y contratación de la construcción de rutas con pavimento rígido en un 15% en el primer año de vigencia de la ley, lo cual se debía cumplir en agosto de 2018. En el segundo año (2019), la implementación debía abarcar al 20% de las obras viales a ejecutarse, en el tercer año (2020) en un 25%, y en el cuarto año (2021) un 30%, de modo a sustituir el asfalto parcialmente. Pero esto no se cumplió por la falta de reglamentación, por lo que la ley fue “letra muerta” por más de 6 años.