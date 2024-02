Itaipú: Más de 15 días en un callejón sin salida

Oficialmente, pese a que trascendió esa gestión y la fecha pretendida, nada se informó. Extraoficialmente y, por publicaciones de la prensa brasileña, se supo que la situación empeoró, tanto que el director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, dijo a periodistas de su país que en la actual relación paraguayo-brasileña sobre Itaipú “la discordia es mayor que nunca”.

No obstante, Enio Verri manifestaba su percepción de que esa parálisis se resolverá “aún en febrero”, en el transcurso del presente mes.

El lunes 15, luego de la reunión que se llevó a cabo en la sede de Itamaraty, en Brasilia, informábamos que, pese al encuentro cumbre, Itaipú seguía sin tarifa y, para colmo, sin una formula transitoria de recaudación, para que la binacional garantizara sus ingresos y por ende pudiese sus compromisos inmediatos.

Recordemos que en Brasil intervino la Justicia para que la entidad binacional pagase a sus funcionarios, así como sus proveedores sus acreencias del mes, decisión que luego siguieron en las oficinas paraguayas de la entidad.

De la reprimenda a la amenaza de Lula

El lunes 22, también a través de la prensa del vecino país se supo que Lula reprendió a su equipo por su insatisfactoria actuación ante la representación paraguaya.

El jueves 25 de enero, de nuevo gracias a las publicaciones periodísticas en el vecino país, nuestros lectores se enteraron de que el presidente da Silva, ignoramos si como una salida al callejón sin salida que, aparentemente se bloqueaba más, amenazaba con rescindir acuerdos con nuestro país sobre Itaipú.

El 29 de enero, el canciller Ramírez Lezcano, en respueta a las publicaciones brasileñas, advertía que el Poder Ejecutivo no negocia a través de la prensa y apuntaba los puntos pendientes en la agenda binacional: tarifa 2024. Fecha de inicio de la revisión del Anexo c. Acuerdo operativo sobre Itaipú. Nada se sabe sobre un nuevo encuentro presidencial o de la cercanía del desbloqueo de las relaciones paraguayo/brasileñas.

