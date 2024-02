Deuda pública: en proceso una nueva colocación de bonos

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, preparan el nuevo endeudamiento con la asesoría de los bancos contratados.

Las autoridades no brindaron una información oficial de cuánto sería el monto total ni cuándo se llevaría a cabo la operación, pero técnicos del MEF señalan extraoficialmente que se haría esta semana.

Los fondos que serán captados con esta nueva emisión de deuda, en su mayor parte serán destinados al pago de la deuda vencida y, en menor proporción, a financiar programas de inversiones previstos en el presupuesto.

La emisión se hará en el marco de lo autorizado por Ley N° 7218/2023 por la cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas, la Ley N° 7228/2023 que aprueba el Presupuesto General de la Nación 2024, y la Ley N° 5097/2013 y su modificación, que disponen la administración de pasivos o “bicicleteo” de deudas como se lo conoce comúnmente.

Montos autorizados a emitir por ley

La ley de medidas extraordinarias habilita hasta US$ 600 millones, de esto US$ 220 millones ya fueron colocados en diciembre del año pasado en el mercado local para pagar la deuda a constructoras y farmacéuticas; mientras que la ley de presupuesto autoriza hasta US$ 532,5 millones, para pagar deudas y realizar inversiones en infraestructura; en tanto por la ley de administración de pasivos se emite de acuerdo al vencimiento o la reestructuración que pretenda hacer el Tesoro si la tasa de interés es más conveniente.

Con esta operación, el gobierno arranca los primeros dos meses del año con un importante monto que se sumará al nivel de deuda con que cerró el ejercicio 2023. Al mes de noviembre del año pasado, la deuda total correspondiente a la administración central y a las entidades descentralizadas, ascendía a US$ 16.220,9 millones, lo que representa el 37,4% del producto interno bruto (PIB).

A esta cifra aún le falta sumar la deuda de diciembre, mes en que se ejecutaron nuevos préstamos y se colocación de bonos del Tesoro en el mercado local por el equivalente a US$ 220 millones.