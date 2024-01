Deuda pública: gobierno ultima detalles para colocar bonos por unos US$ 1.000 millones

La deuda pública total al mes de noviembre del año pasado, correspondiente a la administración central y a las entidades descentralizadas, asciende a US$ 16.220,9 millones, lo que representa el 37,4% del producto interno bruto (PIB).

A este monto aún le falta sumar la deuda de diciembre, mes en que se ejecutaron nuevos préstamos y se colocaron bonos del Tesoro en el mercado local por el equivalente a US$ 220 millones.

Las principales autoridades económicas, como el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos; y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, preparan la nueva colocación en los Estados Unidos.

US$ 1.000 millones de nuevas deudas públicas

En principio se mencionó unos US$ 1.000 millones como el monto de la operación a llevarse a cabo a fin de mes o inicio de febrero, pero la cifra final estaría sujeta al interés de los inversionistas y a las tasas que pretenden cobrar, aunque sea cual fuere el resultado la deuda del país seguirá aumentando.

La emisión se hará en el marco de lo autorizado por Ley N° 7218/2023 por la cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas, la Ley N° 7228/2023 que aprueba el Presupuesto General de la Nación 2024, así como la Ley N° 5097/2013 y su modificación, que dispone la administración de pasivos o “bicicleteo” de deudas como se lo conoce comúnmente.

Los montos autorizados por las leyes

En el caso de la ley de medidas extraordinarias, la emisión autorizada es de hasta US$ 600 millones para pagar los compromisos pendientes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las constructoras y la del Ministerio de Salud Pública con las farmacéuticas. De este monto total, en diciembre último el MEF ya colocó US$ 220 millones, quedando disponible actualmente US$ 380 millones.

Con relación a la ley de presupuesto, la autorización es hasta US$ 532,5 millones para ser destinados a pago de deudas y ejecución de inversiones. Del total autorizado, los gobiernos anteriores dejaban unos US$ 100 millones para colocar en el mercado local, pero no se tiene información si el actual gobierno de Peña hará lo mismo.

Sobre la ley de administración de pasivos, el gobierno lo que hace es reemplazar la deuda en bonos vencida por una nueva emisión a un mayor plazo y a tasas menores, por lo que los técnicos sostienen que no suma al nivel de deuda total.

Las autoridades del MEF no dan mayores detalles con respecto a esta nueva colocación que se realizará en el mercado internacional, incluso se habla de la posibilidad de una emisión en guaraníes.

Adelanto de corto plazo del BCP

Además de esta colocación de bonos para obtener recursos, el Ministerio de Economía solicitará al BCP un adelanto de corto plazo por el equivalente a US$ 271 millones, a fin de disponer de fondos para enfrentar los compromisos prioritarios del mes de febrero y marzo, tales como salarios.

El adelanto no podrá exceder del 10% de los ingresos tributarios presupuestados, lo que este año equivale a poco más de G. 3,4 billones (US$ 467,9 millones).

Además, el fisco tiene plazo hasta el 31 de diciembre del presente ejercicio para devolver los recursos y a la vez, pagar la tasa de interés que el directorio del BCP fijará para realizar la operación.