Constructoras celebran cobro deudas pero lamentan desaceleración de obras

Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) destacó que las constructoras están de parabienes porque están cobrando lo adeudado por el Gobierno Nacional por diversos trabajos realizados en periodos pasados. La deuda acumulada superaba los US$ 370 millones, y a la fecha ya se ha pagado más de la mitad, confirmó Sarubbi en contacto con Enfoque Económico de ABC Cardinal

Cabe señalar que el Gobierno Nacional colocó bonos soberanos en el mercado internacional por US$ 1.000 millones y en su mayor parte será para pagar deudas vencidas.

El titular de Cavialpa comentó que la actividad de la construcción ha venido desacelerando y muchos de los proyectos por los cuales se estaban trabajando ya están concluyendo.

El empresario del sector de la construcción reconoció que hay pocos proyectos públicos actualmente e instó a las autoridades no parar las inversiones en obras.

Pese a las limitaciones que hay sobre el tope de endeudamiento, Sarubbi mencionó que sería muy importante avanzar en una mesa público-privada para consensuar los proyectos más viables, así como las alternativas de financiación. En esta línea de diálogo entre privados y sector público para el mes de mayo (22 al 26 de mayo) se realizará la feria de Construtecnia, donde se presentarán novedades como expo viviendas, feria de empleos y otras novedades de la construcción.

“El estado no puede dejar de invertir por lo menos 3% de su PIB (alrededor de US$ 1.000 millones) para avanzar medianamente en sus necesidades y no vemos muchos proyectos en puerta " reclamó.

El empresario reconoció que el déficit en infraestructura ronda los US$ 30.000 millones, por lo que instó y reiteró a las autoridades no dejar de invertir.

Dentro de este déficit se menciona por ejemplo todo tipo de obras de infraestructura vial, eléctrica. “Es muy importante tener electricidad en calidad y cantidad, salud, agua potable, desague, centros de salud, centros educativos, etc. Son enormes las necesidades que hay y con el ritmo que estamos teniendo no vamos a poder reducir nunca esa brecha” expreso

Desaceleración de obras

Según se puede notar en los informes oficiales la actividad de la construcción viene desacelerando de manera importante, luego del boom que tuvo en la pandemia. El sector llegó a emplear a 240.000 trabajando antes de pandemia y en pico del covid en 2021 empleó a más de 300.000 obreros y en la actualidad las construcciones generan ocupación para 220.000 personas aproximadamente. “Son 80.000 obreros menos y sus familias que quedaron sin estos ingresos, a esto hay que añadir que hay cientos de máquinas paradas”, lamentó.

Se reunirán en Constructecnia

Tanto la Cavialpa como los demás gremios del sector prevén participar de Constructecnia, la feria internacional de equipamientos, maquinarias y materiales para la construcción. Será del 22 al 26 de mayo, en el Comité Olímpico Paraguayo, con acceso libre y gratuito. Además de las novedades del rubro, los empresarios también encuentran en este espacio la oportunidad para conocer la proyección de la construcción para 2024.