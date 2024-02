Itaipú: Peña abre paraguas y habla de un punto intermedio con el Brasil

Pese a sus esfuerzos por diferenciarse de su antecesor en la presidencia de la República, Mario Abdo Benítez, el mandatario Santiago Peña admite que ya fueron varias las reuniones con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y habla de llegar a un “punto intermedio” en las negociaciones sobre Itaipú, a pesar de su excelente relación personal con él. “Pero eso no quita que él defienda los intereses de Brasil y que yo defienda los intereses de Paraguay, y en ese proceso, hasta ahora, no hemos podido ponernos de acuerdo en todos los temas”, dijo en su entrevista con la vocera del Gobierno, Paula Carro.

En esa conversación, publicada el domingo último, Peña cuenta que uno de los temas es la tarifa que Itaipú cobrará este año mientras se negocia el Anexo C del Tratado de la binacional. “Estamos en este impasse donde ellos han pedido que nosotros mantengamos la misma tarifa del año pasado, y nosotros creemos que hay un espacio para volver a una tarifa que ya teníamos en el pasado”, manifestó.

Cabe recordar que la tarifa del 2023 fue de US$ 16,71 kW-mes, en tanto que con la expresión de “la tarifa que ya teníamos en el pasado”, se refiere a los US$ 22,60, que fue la que se pagó durante 13 años, desde el 2009 al 2021. Abdo Benítez había negociado con su par brasileño, Jair Bolsonaro, y obtenido en el 2022 una “tarifa intermedia”, bajando a US$ 20,75 kW-mes. Al año siguiente, ya tras su negociación con el gobierno de Lula da Silva, obtuvo US$ 16,71 kW-mes.

“Punto intermedio”

“Entonces, ¿qué va a salir al final? Va a ser lo que nos pongamos de acuerdo, y ojalá pueda ser punto intermedio, por ahí puede ser un poco más alta, un poco más baja, pero lo que no podemos es perder el foco de por qué hacemos esto”, sostuvo Peña.

Reiteró: “Queremos lo mejor para el Paraguay, los brasileños quieren lo mejor para los brasileños, y ahí tenemos que encontrar un punto intermedio donde ambos ganamos y podemos seguir avanzando en este gran desafío que es la integración y esta gran hidroeléctrica que es Itaipú”.

En la entrevista, Peña habló de su ambición para “invertir miles de millones de dólares en desarrollo de infraestructura y en desarrollo humano”, es decir rutas, puentes, líneas eléctricas, educación, salud, con lo que considera que Paraguay pasará a ser un país desarrollado y de ingresos altos.

Pero aclaró que lo que le limita es la capacidad de construir una visión colectiva y convencer a Lula. “Yo tengo esta visión de desarrollo, ahora no es solamente la visión del presidente del Paraguay, es la capacidad también de convencer al presidente del Brasil a que tenga la misma visión. Es en ese proceso que estamos”, dijo.

EBY: Peña le dio un pantallazo a Javier Milei

Sobre Yacyretá, Peña contó que el gobierno argentino todavía no designó, formalmente, a su director, porque están todavía en proceso de acomodar las piezas. “Le pude dar un pantallazo (al presidente argentino Javier Milei); yo conozco perfectamente ya, de la época en que era ministro, que trabajé mucho en los temas bilaterales con Argentina de Yacyretá”, dijo. Agregó que con su par del vecino país acordaron la posibilidad de reunirse en la misma represa de Yacyretá.