Tarifa 2024 de Itaipú: esperan hoy una respuesta del Gobierno brasileño

Vamos a ver que nos responden decía el canciller Rubén Ramírez Lezcano, con una perceptible carga de duda en su explicación sobre la posibilidad de que el nuevo encuentro se concrete hoy.

“Hay una agenda compleja de parte de los ministros de las dos partes, y estoy trabajando en determinar una nueva fecha para esta reunión”, añadía, acentuando la carga de duda sobre la concreción, en los días que quedan de esta semana del encuentro de referencia.

Pese a las noticias provenientes del Brasil sobre la materia, por cierto nada optimistas para nuestro Gobierno, Ramírez Lezcano “aclaró” a sus interlocutores que “no están enfrentados al Brasil”, que están negociando con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Gobierno brasileño propuso bajar la tarifa de Itaipú a menos de US$ 15/KW

Sobre la actitud de la actual representación del gobierno paraguayo en la presente controversia, dijo que “sin soberbia, sin emociones, planteamos sobre la mesa nuestros puntos de vista para que nuestra contraparte pueda reflexionar, racionalizar, y nosotros también, las distintas alternativas que tenemos sobre la mesa”.

¿Cuáles son las alternativas a las que se refiere el ministro?

No obstante, de las explicaciones oficiales no se puede suponer siquiera cuáles son las “alternativas” sobre las cuales el gobierno de Lula -y el nuestro - deben “reflexionar” e inclusive “racionalizar” para salir del actual atolladero que aún tiene a la entidad binacional sin presupuesto 2024 y, por ende, sin tarifa o sin definir su costo del servicio de electricidad.

En noviembre del año pasado, el director financiero ejecutivo de Itaipú, André Pepitone, en entrevista con un medio informativo del vecino país, explicaba que en materia tarifaria “la tendencia es que sigamos practicando la misma tarifa que en 2023″, o sea US$ 16,71 por unidad de potencia.

Lea más: Itaipú: Brasil quiere mantener actual tarifa, pero Paraguay quiere más, dicen

En la entrevista, Pepitone recordaba que el director general brasileño de la binacional, Enio Verri, había dicho en una audiencia pública del Senado que nuestro país “quería negociar al alza el valor del Cuse (Costo del Servicio de Electricidad) queriendo volver a los niveles anteriores”.

El 15 de enero de este año, en una reunión entre Santiago Peña y Lula da Silva, en Brasilia, trascendió que las posiciones endurecieron.

La propuesta brasileña, US$ 14,77/KWmes

Transcurrieron 20 días para se concrete una nueva reunión, el lunes 5 de febrero, en Asunción, a la que concurrieron el jefe de la diplomacia brasileña, Mauro Vieira y el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, quienes trajeron una propuesta concreta de su Gobierno, que la tarifa 2024 sea US$ 14,77 por KW, 11,61% inferior a la tendencia que anunciaba Pepitone en noviembre del año pasado.

Pese a que de Ramírez Lezcano, en la conferencia de lunes 5 así como sus declaraciones del miércoles último, una vez más optó por la comunicación al “estilo diplomático”, se supo que la reunión no produjo resultado alguno. En otras palabras, Itaipú sigue sin tarifa y que la continuidad de las tratativas depende de la respuesta brasileña al nuevo pedido de reunión que hizo nuestro país.

Lea más: Paraguay plantea tarifa para crear fondo por más de US$ 2 mil millones anuales

En noviembre de 2023, Verri decía en el Senado de su país que Paraguay, en materia tarifaria, quería volver a niveles anteriores. El ministro de Industria Javier Gimenéz, informaba a ABC el 17 de enero que nuestro país quiere crear un fondo de más de US$ 2 mil millones y que con ese propósito planteó una tarifa de US$ 23, o de US$ 24/Kwmes inclusive.