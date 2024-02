Gobierno brasileño propuso bajar la tarifa de Itaipú a menos de US$ 15/KW

El ministro de Minas y Energía del Brasil, Alexandre Silveira, y el de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, propusieron el lunes 5 de este mes bajar la tarifa de la entidad binacional a US$ 14,77/KWmes, detalla el medio informativo del vecino país. En el mismo título del material, el diario brasileño añadía otra información: “pero la negociación fracasa”.

No obstante, el canciller compatriota, Rubén Ramírez Lezcano, en declaraciones a medios paraoficiales, reiteró sus declaraciones de la tarde del lunes último “siguen las negociaciones” y que ahora están trabajando para establecer una nueva fecha de reunión para seguir con las negociaciones. El Gobierno paraguayo pide que esa reunión se concrete inclusive esta semana.

Valor Económico agrega que el encuentro de Asunción fracasó porque el Gobierno paraguayo rechazó la propuesta brasileña de reducir la tarifa de Itaipú. Ramírez Lezcano, por su parte, reitera que buscan “un acuerdo balanceado”. Insistió en informar que el gobierno de Santiago Peña quiere que Itaipú sea “un factor de desarrollo para ambos países”.

¿Itaipú o su tarifa como factor de desarrollo?

Si las actuales desavenencias se restringen a la definición de la tarifa 2024 de Itaipú, porque la revisión del Anexo C y el perfil venidero de la entidad binacional, ni siquiera tienen marcados una fecha de inicio, se infiere que que el actual gobierno quiere que esa tarifa sea “un factor de desarrollo para ambos países”; pero Ramírez Lezcano no explica cómo.

El 18 de enero último, ABC publicaba declaraciones del ministro de Industria y Comercio de nuestro país, Javier Giménez, que la intención era crear un fondo por más de US$ 2.000 millones, y que para lograrlo plantean una tarifa que oscila entre US$ 23 y US$ 24 /KWmes, es decir US$ 8,23 o US$ 9,23 más por KWmes, que la propuesta que trajeron a Asunción Vieira y Silveira.

Apuntemos que también hay un cambio en la posición brasileña. Antes de la reunión presidencial en Brasilia, el 15 de enero de este año, los voceros brasileños de Itaipú hablaban de mantener la tarifa aún vigente, o sea US$ 16,71/KWmes. O sea ante la intención paraguaya de subir la tarifa, Brasil replica que se debe bajarla a US$ 14,77.

La cifra que dio a conocer Valor Económico del Brasil es el promedio del valor que quiso imponer Jair Bolsonaro poco antes de irse, y el del 2023 optaron por la que, en definitiva, fue la salida intermedia para el gobierno de Santiago Peña y Lula da Silva. Si sumamos la tarifa que quiso imponer Bolsonaro, US$ 12,67 con la vigente, US$ 16,71 y el resultado dividimos por 2 tendremos la siguiente tarifa US$ 14,7/mes.