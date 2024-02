INC y la Municipalidad de Ciudad del Este son los entes públicos que más deben a la ANDE

La Industria Nacional del Cemento (INC) debe US$ 26,6 millones (G. 193.392 millones) a la ANDE por su consumo eléctrico, encabezando el ranking de instituciones morosas de la estatal. Entre las municipalidades, la de Ciudad del Este ocupa el primer puesto del listado de grandes deudores, pues su cuenta suma US$ 945.513 (G. 6.854 millones).