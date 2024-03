Yacyretá no pagó salarios hasta ayer porque Argentina no desembolsa

“No hay dinero para pagar sueldos”, sostuvo ayer el consejero y exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ing. Ángel María Recalde. Aunque sin entrar en detalles, dijo que la situación económica de la institución está en un momento difícil.

Y lo concreto es que hasta el cierre de edición, los 1864 funcionarios que tiene Yacyretá no estaban cobrando aún sus salarios. Esta es una situación inédita en la institución, según expresó el Ing. Recalde en una entrevista con Radio Uno.

“La entidad, por ejemplo ahora, a fin de mes, los funcionarios no van a percibir sus haberes. Yo particularmente no me acuerdo que se haya pasado por una situación similar”, admitió quien fue director de la EBY durante el gobierno de Horacio Cartes y ahora regresó a la entidad como miembro del Consejo de Administración.

Luego de esa afirmación sostuvo que no hay dinero para pagar sueldos. “Entonces, estamos en un momento difícil y si decimos que estamos en un momento difícil, no podemos tener la posibilidad de seguir gastando fuera de lo que estamos obligados a gastar”, manifestó.

Antes, el consejero manifestó que es bueno que se sepa que la binacional no está pasando por su mejor momento. “Somos una entidad binacional, dependemos muchísimo de la situación económica de nuestro socio condómino, entonces cuando hay problemas económicos del otro lado (Argentina), nosotros lo sentimos muy fuerte, atendiendo que el gobierno argentino es el cliente mayoritario de la entidad”, explicó.

Pidió que quienes trabajan en forma tercerizada para la entidad, binacional, como con órdenes de compra para limpiar plazas o malezas en la ruta que va Ayolas, por ejemplo, entiendan “que la situación económica no es buena para nada”.

Malestar general en Yacyreta

Acostumbrados a percibir sus salarios 48 horas antes de fin de mes, tanto en la sede de Asunción de la entidad como en las otras oficinas del interior del país, el ambiente entre los funcionarios estaba tenso ayer debido a la poca esperanza de pago antes del feriado largo.

Cabe mencionar que la EBY tiene en Asunción un total de 670 funcionarios, en Ayolas otros 744 y en Encarnación, 450, totalizando así 1.864 personas.

Solo promesas para resolver

Pese a que el Gobierno argentino acordó “resolver la estabilidad financiera que necesita la entidad binacional” con el presidente de la República, Santiago Peña, y ya designó al Ing. Alfonso Peña como director de la Margen Izquierda (MI) de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), lo cierto es que cada vez se pone más crítica la situación financiera y administrativa de la institución. Desde el vecino país no pagan por su consumo eléctrico y mucho menos por la cesión de energía.

Desde la ANDE, su presidente, el Ing. Félix Sosa, confirmó que por el lado paraguayo, están al día con Yacyretá. “No tenemos facturas vencidas pendientes de pago”, dijo.