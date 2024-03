Colorida inauguración del costoso puente “Héroes del Chaco”

Desde tempranas horas, unos 4.000 ciudadanos se convocaron para la correcaminata con la que se dio inicio a la inauguración oficial del puente Héroes del Chaco, de unos 5 kilómetros que comprende esta obra.

Tras la corrida, se dio paso al primer pedaleo por la pasarela, con la participación de alrededor de 300 ciclistas provenientes de diversas asociaciones y miembros de la comunidad en general. Este evento fue seguido por un desfile de 20 vehículos antiguos que cautivó al público, culminando con la exhibición de 50 motocicletas de la reconocida marca Harley-Davidson.

Llegando a la meta de la correcaminata de 5K sobre el puente, en medio de más de 4.000 participantes vestidos con los colores nacionales, el presidente de la República, Santiago Peña, señaló que “lo importante es que todos los paraguayos vengamos a ocupar este nuevo espacio público, que no solamente nos va a conectar con el gran Chaco paraguayo, sino que va a ser una forma de conectarnos con la familia, con el medio ambiente, con la vida natural”.

El mandatario resaltó que “hoy es un día histórico” para todos los paraguayos con la habilitación de esta majestuosa obra, que representa un progreso para el país al unir Asunción con el Bajo Chaco, tras la reactivación de las obras.

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Ing. Claudia Centurión, compartió su satisfacción por la gran convocatoria en el día de la inauguración. “Realmente contentísima porque las personas quieren conocer su puente, quieren conocer esta obra tan emblemática para el país. Y bueno, al final de esto se trata, de poder disfrutar de las obras de infraestructura, entender que tienen un rostro humano”, expresó. Además, señaló que ahora las personas no solo podrán viajar más, sino que también vendrán a disfrutar de esta nueva vista de Asunción.

“El puente se va a convertir en una postal de Asunción, estoy segura, y se va a poder generar un entorno virtuoso, familiar, de vida sana, de deporte, de estar al aire libre, mirar nuestro río que es nuestro mayor recurso natural”, afirmó.

El acto oficial de inauguración, con las palabras del mandatario Peña, fueron a las 20:00, con un show de luces y cierre con fuegos artificiales.

Desde hoy, la segunda conexión vial sobre el río Paraguay -que costó G. 928.062 millones (US$ 128,9 millones), con un sobrecosto de G. 138.645 millones (US$ 19,2 millones)-, está habilitada para vehículos livianos. El peaje en la nueva vía será de G. 10.000 para vehículos livianos, ya que no están permitidos los camiones, informaron.