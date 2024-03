Definición de la tarifa 2024 de Itaipú sigue sin fecha de definición

El canciller Rubén Ramírez Lezcano también habló ayer de que el Paraguay sufrió una pérdida del orden de los US$ 400 millones debido a la reducción de la tarifa de US$ 22,60/KWmes, hasta US$ 16,71/KWmes.

No obstante, nada dijo sobre la deuda de la entidad binacional, que terminó de pagarse en febrero de 2023, así como de su peso relativo en el costo del servicio de electricidad de Itaipú, sin dudas uno de los factores más incidentes hasta al menos hace tres años.

El ministro de Industria. Javier Giménez, quien también participó de la entrevista, a su turno, habló del “terreno perdido” por Paraguay en lo concerniente a la tarifa, que hubo en una “baja significativa”, “que no se explicó mucho a la ciudadanía y, en nombre de la ciudadanía, aportó las siguientes preguntas: “¿por qué se bajó de 22 a 16?, ¿en qué contexto y de que forma, por qué se rompió una tradición de 12 años la tarifa en US$ 22,60, etc. Sin responderlas, reiteró que la intención del gobierno es “recuperar terreno perdido”, “porque es dinero del Paraguay”.