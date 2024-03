Cortes de ANDE: contadores reclaman porque afectan el pago puntual de los impuestos

La referida profesional contable, directora de Meridiano Asociación con Capacidad Restringida, dijo ayer a ABC que en las dos últimas semanas hubo problemas de corte de luz y de internet y que, como consecuencia de esta situación, un gran número de personas no pudo cumplir con el fisco.

Explicó que muchos contribuyentes, de diferentes puntos del país, no pudieron presentar la declaración jurada en las fechas de vencimiento de los impuestos, como el impuesto a la renta personal (IRP), impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto a la renta empresarial simple (IRE Simple).

Cortes de ANDE dañan no solo a negocios

Sostuvo que el daño por la falta de luz no es solamente económico para los negocios, en el sentido de la destrucción de su productos o de no poder operar, sino también por la imposibilidad de pagar sus impuestos en fecha, porque no se tenía electricidad o en el momento en que el servicio se restablecía ya se estaba fuera del horario laboral.

“Tampoco se podía adelantar nada, porque la luz siempre fue un inconveniente en estas dos últimas semanas y no es justo que se tenga que pagar multas por moras y demás, teniendo en cuenta que es de conocimiento público el problema existente”, indicó Torres.

Pedido de prórroga de vencimientos

La contadora indicó que el pasado lunes 11, junto con otras siete asociaciones de contadores, solicitaron al titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, la prórroga del vencimiento registrado ese día.

“Su excelencia apelamos a su buen criterio y solicitamos que nos permita cumplir con nuestras obligaciones, que debido a problemas ajenos a nuestra voluntad están impidiendo que se efectúe y presente las declaraciones juradas relacionados al vencimiento de la fecha de IVA e IRP”, indica la nota.

Añade, que por esta razón “venimos a solicitar prórroga del doble vencimiento del 11/03/24 ante la intermitencia y mal funcionamiento del Marangatu desde la mañana, además del corte de luz a nivel país desde las 15:10 horas y los problemas propios de internet generados como efecto colateral de los problemas de luz”.

La nota incluye a los representantes de las asociaciones: Resistencia Contable del Paraguay, Asociación de Contadores de Campo 9, Asociación de Contadores del Chaco, Asociación de Contadores de Caaguazú, Asociación de Contadores de Coronel Oviedo, Asociación Santaroseños, y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, Contables y Económicas de Itapúa.

No hay respuesta de la DNIT

Torres señaló al respecto, que hasta ayer no recibieron respuesta a la solicitud y solo manifestaron que están analizando.

“La gente que quiera exonerar las multas y demás, cada uno debe hacer su pedido para que ellos puedan analizar si en el momento en que ocurrió el inconveniente en realidad no había luz”, afirmó la profesional sobre los cortes de energía.