Ministerio de Economía compensa deudas con Petropar

La cartera de Economía en su informe de “Situación Financiera de la Tesorería General” detalla los recursos que deben transferir este año cada entidad descentralizada, que asciende a un total de G. 789.403 millones (US$ 108,8 millones al cambio vigente).

El informe da cuenta que de los G. 72.264 millones (US$ 9,9 millones) transferidos al mes de febrero, las transferencias efectivas alcanzan la suma de G. 4.964 millones (US$ 684.689), mientras que G. 67.300 millones (US$ 9,2 millones) corresponden al “Convenio Interinstitucional Ministerio de Economía y Finanzas-Petropar (Compensación de Deudas)”.

Los técnicos de la cartera explicaron que el referido convenio se realizó en el marco de lo que dispone la Ley N° 6809/2021, que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social, para mitigar el impacto de la pendemia del covid-19.

Transfirió al Tesoro US$ 30 millones

Esta ley establecía que Petropar debía transferir al Tesoro sus recursos no comprometidos hasta US$ 50 millones y el MEF debía reembolsar los recursos de manera gradual.

La empresa estatal transfirió en ese entonces US$ 30 millones y el ministerio está compensando con los aportes intergubernamentales desde 2023, lo hace en este 2024 y terminará el proceso en 2025 (US$ 10 millones anuales).

Los entes públicos que al final del segundo mes todavía no aportaron al Tesoro son la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y la Industria Nacional del Cemento (INC).