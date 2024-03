Para mayor desarrollo urge fortalecer institucionalidad

El ex ministro de Hacienda Dionisio Borda (2003-2005 / 2008-2012) brindó un resumen del avance de nuestra economía en los últimos 20 años, así como de las reformas que se implementaron y que permitieron consolidar una macroeconomía estable. No obstante, añadió que la estabilidad macro ya no es suficiente y que si queremos proyectarnos a un desarrollo más inclusivo debemos avanzar pasos en mejorar la calidad de instituciones públicas, y en la eficiencia del gasto. Estas declaraciones brindó en el marco de la presentación de su libro “Mis desembarcos - Memorias” anoche en Talleyrand - Costanera.

Borda dijo que la economía no puede ser comprendida ni gestionada únicamente en términos tecnocráticos y discursivos, ya que la realidad política y la calidad de las instituciones inciden y determinan el rumbo económico.

Lea más: Dionisio Borda presenta libro de sus memorias como ministro de Hacienda

Principales desafíos

Entre los grandes desafíos y el más importante que enfrentamos actualmente es el fortalecer las instituciones del Estado, la Justicia y el Ministerio Público. “Sus restricciones desalientan inversiones extranjeras directas y las nacionales. La seguridad jurídica, una fuerza laboral calificada, así como instituciones públicas sólidas, reflejarían una imagen positiva del país”, expresó el ex ministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las calificadoras internacionales identifican constantemente entre las debilidades del país, la frágil institucionalidad y alta percepción de corrupción, situaciones que se han evidenciado una y otra vez en los sucesivos gobiernos pero que se ha visto con más fuerza últimamente en los pocos meses que lleva la administración actual en el Poder, con la destitución de la senadora opositora Kattya González y la imputación del ex presidente Mario Abdo Benítez y otros colaboradores de su gobierno, por supuestas filtraciones relacionadas al también ex mandatario Horacio Cartes.

Borda añadió que el tráfico de estupefacientes, de armas y de personas, en abierta connivencia con políticos y funcionarios de alto rango del Estado, corrompe la imagen del Paraguay y atenta contra nuestra cohesión social.

Lea más: La debilidad institucional es una fuerte restricción para el desarrollo económico, advierte Borda

Mejora del gasto público

Por otra parte, para avanzar hacia un mayor desarrollo económico y prosperidad para los ciudadanos, el exministro mencionó que también se debe mejorar la eficiencia del gasto público, aumentar los ingresos tributarios, ampliar la equidad impositiva y la seguridad social. “El clientelismo y la prebenda han creado una simbiosis del Estado y el partido de gobierno que se ha arraigado en nuestra cultura política, degradando la calidad de la democracia y opacando el derecho universal de los ciudadanos al acceso a los bienes y servicios públicos”, expresó Borda.