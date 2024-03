La debilidad institucional es una fuerte restricción para el desarrollo económico, advierte Borda

El doctor en Economía e investigador, Dionisio Borda, habló con nuestro diario de su próximo libro: “Mis Desembarcos Memorias”. El exministro de Hacienda recordó los desafíos encarados durante su gestión y los que tiene Paraguay en la actualidad.

- ¿Qué nos dice en “Mis Desembarcos Memorias”?

- Es por el enfoque del texto centrado en mis testimonios de vida, y mis gestiones de servidor público como ministro de Hacienda en dos gobiernos de signos políticos diferentes. La primera experiencia, sin tener afiliación partidaria, me desempeñé en el cargo (2003-2005) en un gobierno colorado, para enfrentar una severa crisis económica y fiscal con derivaciones sociales adversas. Hemos implementado cinco reformas que sirvieron para iniciar la estabilidad macroeconómica, la transformación de las finanzas públicas y la profesionalización del Ministerio de Hacienda.

La segunda experiencia en la cartera (2008-2012) acompañé a la única alternancia al coloradismo desde la sangrienta revolución civil de 1947 que envío al exilio a numerosas familias opositoras y generó una grieta en nuestra sociedad. Como gobierno hemos logrado afianzar la estabilidad económica, a pesar de tres choques externos negativos, y, al mismo tiempo, avanzar con los programas sociales para cumplir, en parte, con los derechos universales de las personas, como salud, educación, nutrición, y disminuir la vulnerabilidad de la gran mayoría de gente.

- ¿Qué temas se abordan?

- Diría que aborda tres temas: Los primeros capítulos sobre las diferentes etapas por las que el autor ha pasado para construir su capital intangible que es el conocimiento de la disciplina económica y la comprensión del contexto político, social y cultural; los siguientes tratan del primer y segundo desembarco en Hacienda y las reflexiones finales.

- ¿Qué le llevó a contar detalles de su gestión?

-Surgió de la insistencia de amigos, colegas y exalumnos de la universidad. Tuve dudas para encarar esta autobiografía, porque no pertenezco al grupo de personalidades ni de protagonistas famosos. ¿Quién tendría interés en leerla? Quizás habría curiosidad acerca de mis gestiones como ministro de Hacienda, pero no pude contar sólo los episodios de la función pública, sin colocarlos en el contexto de la historia más amplia de otros aspectos de mi vida, cosas que habitualmente no comparto y mucho menos en el espacio publico.

Las personas amigas sugerían relatar mi trayectoria de formación académica, compartir las experiencias vividas, revelar de dónde vengo, quién soy, contar mis sueños y proyectos, como así también los tropiezos e incertidumbres, que no me desanimaron como para renunciar a esos anhelos. Pero también recordar las cosas que pude hacer bien y volcarlas al papel, aún sin ser el escritor dotado capaz de concitar el interés o el entusiasmo del lector desde la primera página.

Toda mi trayectoria ha sido inspirada por la convicción de que en lo económico el Estado tiene la obligación de ofrecer la estabilidad macroeconómica para el desarrollo y la generación de empleo decente, combatir la pobreza y la desigualdad, proveer bienes y servicios públicos que contribuyan a aumentar la productividad económica y a mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría. Aspiro a que estas memorias motiven a las nuevas generaciones a apostar a la formación académica y a la gestión pública para la construcción de una sociedad más próspera, equitativa e inclusiva.

- ¿Cómo analiza la situación actual del país?

- La debilidad institucional del Estado sigue siendo una restricción fuerte para un mayor desarrollo económico de nuestro país. La corrupción, la impunidad, la narcopolítica, la inseguridad y el abuso del ejercicio del poder erosionan los tres pilares del Estado, afectando la captación de las genuinas inversiones nacionales y extranjeras.

Asimismo. la gran informalidad de la economía, del orden del 70%, y el gran déficit en la inversión en capital humano, en salud, educación, saneamiento ambiental, transporte público, constituyen una creciente deuda social y una limitación seria para aumentar la productividad y la diversificación económica.

- ¿La estabilidad macroeconómica no es suficiente?

- La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria pero no suficiente. El gobierno, que abusa de la mayoría parlamentaria, promueve el tráfico de influencia y transgrede las normas legales para beneficios partidarios pierde legitimidad. La economía necesita urgentes reformas estructurales serías. La creación de la superintendencia de jubilaciones no puede demorar dos años para su implantación en un contexto de crisis de varios regímenes jubilatorios. La postergación de la reforma de las cajas fiscales carga sus costos sobre los contribuyentes y genera incertidumbre sobre la suerte de los jubilados.

El proyecto del servicio civil debe enmendar las numerosas irregularidades en el empleo publico como el nepotismo, el padrinazgo político, la ausencia de concursos para el ingreso, la permanencia y la promoción del funcionario y irregularidad e inequidad de la matriz salarial. El servicio civil debe ser meritocrático e independiente de la influencia partidaria. No existen señales de la reforma de la administración publica para eliminar superposición de funciones de ministerios, secretarias de Estado de la administración central como de los entes autónomos y autárquicos. Estamos lejos de la eficiencia y eficacia del Estado.

La reunión con el senador “evasor benigno”

Dionisio Borda explicó que durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos la economía estaba en recesión desde hacía varios años y que el nivel de pobreza, desigualdad y de migración era creciente.

Señaló el déficit fiscal continuo y crecimiento de la deuda pública, el deterioro de las finanzas públicas en aumento, y cesación de pagos, por lo que el desprestigio y la desconfianza nacional e internacional erosionaban al Estado paraguayo. “La economía necesitaba cirugía mayor y urgente; no se podía perder tiempo”, afirmó.

En ese contexto, indicó que presentó el paquete de reformas estructurales que requeriría un acuerdo amplio para superar la crisis económica y fiscal, por lo que el 9 de noviembre de 2003 los poderes Ejecutivo y Legislativo y los presidentes de partidos políticos acordaron que el Ejecutivo presentaría en breve al Congreso seis proyectos de leyes.

Borda comentó como anécdota que un sábado a la tarde el presidente de la República le convoca a una reunión y luego llegó “un poderoso senador acaudalado y dirigente histórico del Partido Colorado”.

Explicó que el presidente Nicanor le dice en guaraní: “nuestro ministro es como nosotros, habla nuestra lengua”, a lo que inmediatamente el senador dijo que no le agradaba la refiscalización a sus empresas y acuñó una frase célebre: “Yo, ministro, soy un evasor benigno, pago parte de los impuestos, otros son malignos, no pagan nada. Por favor, dame tiempo para formalizarme”. El exministro indicó que el Presidente le dijo que él ayudaría, pero que también recibía mucha presión.

Juicio político y la “llamada de Federico”

El exministro Dionisio Borda, comentó que durante el gobierno de Fernando Lugo enfrentó varios problemas, como tres choques externos adversos: la crisis financiera global de 2008, la recesión en 2009 y 2012.

Además, una mayoría parlamentaria de la oposición, obstruyendo las propuestas de leyes del gobierno, tales como aprobación de préstamos y aprobando incrementos de salarios a funcionarios activos y pasivos del 35% en el 2012 por motivos electorales; también la postergación por cuarta vez de la ley del impuesto a la renta personal (IRP), y la amenaza permanente de juicio político al presidente.

Dijo en este periodo los gastos sociales aumentaron tanto en aquellos programas universales, como en salud y educación, citando la atención gratuita y provisión de medicamentos, unidades de atención familiar, salud preventiva e insumos, kit y merienda escolares en todo el país; y se puso en marcha las pensiones para adultos mayores pobres.

Borda recordó como anécdota que en los días álgidos del juicio político recibió una llamada telefónica de la jefa de ceremonial, quien le dijo: “ministro, le va a hablar el presidente”, a lo que respondió “fuerza presidente, que estamos con usted”, pensando que se trataba de Lugo. Sin embargo, para su sorpresa del otro lado respondió: “Federico te habla Dionisio, quiero que sigas como ministro de Hacienda de mi gobierno”.

Sostuvo que se sintió ofendido por este ofrecimiento y le expresó: “¿te parece que yo puedo seguir habiendo estado frente al Congreso gritando en contra de este vergonzoso juicio político al presidente Lugo?”.