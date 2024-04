Mariano Roque Alonso: vecinos reclaman transporte público

Lugareños de Mariano Roque Alonso se manifestaron a primera hora de este miércoles 3 de abril frente a la sede de la Municipalidad para exigir a sus autoridades que se les garantice el servicio del transporte público en los barrios Villa Hacienda, Villa Margarita y Rojas Kue, que se ubican a unos tres kilómetros del sitio. Se trata de las Líneas 1 y 17.

Fatima Almada, vocera de los afectados, comentó que son alrededor de cien familias las perjudicadas por la falta de la prestación, que se suspendió definitivamente hace un año, pero que ya venía siendo irregular hace ocho años. “Estamos pagando el servicio de transporte privado pero en ciertas horas o los días de lluvia, los vehículos no ingresan a la zona. O simplemente no tenemos el dinero para pagar por el servicio y así, no tenemos cómo desplazarnos”, comentó.

Agregó que se necesita el servicio para llegar desde los barrios hasta la arteria principal de ingreso y salida a la capital, que es la ruta Py03, exTranschaco.

“Mucha gente se va caminando y son seis kilómetros, que no se puede hacer en los días de lluvia. Necesitamos el servicio del transporte público”, puntualizó.

Indicó que luego de la manifestación, fueron atendidos por concejales, quienes les prometieron dar seguimiento al reclamo. Mientras tanto, se dispondrá un colectivo para cumplir el itinerario que tenían las líneas mencionadas, según la promesa. Identificó como uno de los mediadores al concejal Diego Paredes.

Asimismo, se planifica el desarrollo de una audiencia en el Viceministerio de Transporte (VMT) para este jueves, a las 14:00. “Además de los buses que nos acerque a la ruta, nos interesa el bus que nos lleve a Asunción”, dijo Almada. Esto, porque el servicio intermunicipal le corresponde al VMT, en tanto que el interno, solo a la municipalidad.