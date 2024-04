Nueva suba de combustible se daría por aumento del precio del petróleo a raíz del conflicto Irán-Israel

De mantenerse el aumento de precios del crudo y productos derivados del petróleo terminados a nivel internacional, que se generó a raíz de un posible conflicto entre Irán e Israel, los distribuidores en Paraguay deberán “ajustar los precios”, según explicó Miguel Bazán, vocero de la Cadipac.

“Subieron mucho los precios internacionales, tanto del crudo como los productos terminados, subieron muchísimo, si esto se mantiene así, tendremos que ajustar los precios. No hay plazo, ya va a depender de cada empresa, pero si vemos los precios de reposición a estos precios actuales a nivel internacional, perderíamos plata, todo lo que compremos ahora, si compramos ahora, nos llega en 30 días, estaríamos perdiendo plata”, indicó en conversación con ABC Cardinal.

Lea más: Crudo, oro y bonos soberanos: la tensión entre Irán e Israel impacta en los mercados con subidas abruptas

Agregó que la diferencia de precios de combustibles que tienen entre el stock actual y la reposición que deben hacer en un mes, oscila más o menos entre G. 400 y G. 500, dependiendo del producto. Además del aumento del precio del petróleo a nivel internacional, también consideran el aumento de cotización del tipo de cambio, el problema del río que produce muchos inconvenientes y sobrecostos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cadipac está en contra de regulación de Peña, pero no accionará

El vocero de Cadipac también fue consultado sobre la suspensión de habilitación de nuevas estaciones de servicio por cinco años que decretó el presidente de la República, Santiago Peña, a lo que respondió que no están de acuerdo, pero que tampoco tomarán acción alguna.

“Nosotros creemos que la libre competencia es la forma más eficiente que en todo el mundo se concibe el mercado. Cualquier cosa que induzca a cortar esa libre competencia no es buena. Son las reglas que nos están imponiendo ahora y tenemos que cumplirlas. Creemos que en este momento ninguna acción va a ser bien tomada, así como están las cosas, vamos a dejar que transcurra el tiempo”, afirmó.

Lea más: Estos son los nuevos precios de combustibles y gas de Petropar desde este miércoles

Dijo que la posición del gremio es que no debería ser una imposición por parte del Estado la suspensión de habilitación de nuevas estaciones de servicio, porque el mercado se autorregula, considerando que hay muchas estaciones de servicio que se cerraron porque no pudieron competir, pero se resignaron a que son las reglas que les imponen y que pese a que no están de acuerdo, deben “jugar con estas reglas ahora”.

Situación del combustible con Argentina

Bazán también fue consultado sobre la situación regional, específicamente con Argentina, y dijo que con el recorte de los subsidios a los combustibles por parte del Gobierno de Javier Milei, los precios se igualaron y hasta Paraguay podría terminar subsidiando al pueblo argentino.

“Hay una suerte de respiro, gracias al gobierno de Milei que recortó todos los subsidios en los combustibles, ya los precios se igualaron, o si no con esta suba de precios internacionales, si los argentinos cumplen con los precios que tienen que poner, probablemente van a tener precios mayores que nosotros y van a venir a comprar productos, vamos a subsidiar al pueblo argentino ahora”, explicó.