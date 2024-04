Paraguay tiene préstamos activos para vivienda por US$ 916 millones

El sistema bancario de nuestro país registra créditos activos por US$ 916 millones en productos de viviendas; de esa cifra, US$ 431 millones corresponden a operaciones crediticias fondeadas con recursos propios de las entidades bancarias y US$ 485 millones de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que dan como resultado 16.789 beneficarios . Así lo informó la presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Liz Cramer.

El acceso a la vivienda es uno de los temas que genera gran interés ciudadano y de hecho, según destacó Cramer, tiene impacto social y económico. Es por eso que este será uno de los temas centrales en la Feria Constructecnia 2024, del 22 al 26 de mayo próximo, donde también habrá propuestas de soluciones habitacionales.

“El crédito para la vivienda tiene un impacto muy importante en el desarrollo del país, no solo porque llena una necesidad imperiosa de la sociedad, la vivienda, sino que además arrastra consigo una importante cadena productiva, el de las desarrolladoras, construcción, y afines, de alto impacto en cuanto a mano de obra y derrame económico”, puntualizó la presidenta ejecutiva del gremio bancario.

Según la Asoban, de acuerdo al historial de préstamos a través de la AFD, más de 29.000 familias ya accedieron a los créditos de vivienda con dichos fondos, desde el 2016 a la fecha, con un capital total de US$ 1.200 millones. Pero adicionalmente hay préstamos gestionados por financieras y cooperativas, así como otros tipos de financiamiento.

En cuanto al sector bancario, Cramer detalló que ha desarrollado una sana competencia en la que el cliente puede optar por la oferta que mejor se adapte a su perfil. “Al tener créditos de largo plazo, como los introducidos gracias a la AFD, las entidades bancarias tienen la posibilidad de tener un cliente vinculado por mucho tiempo, por lo que le pueden ofrecer otros productos y desarrollar vínculos más fuertes”, agregó.

Catastro y Registro siguen frenando el desarrollo

Por otro lado, recalcó que es de gran interés para la banca avanzar en la lógica digital para los trámites de los créditos y las principales dilaciones se presentan en la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) y en la Dirección Nacional de Catastro (DNC). “Consideramos como un gran desafío que debemos apoyar desde todos los sectores la modernización y mayor eficiencia de estas instituciones, ya que, por ejemplo, para formalizar los créditos hipotecarios el plazo puede oscilar entre 30 a 90 días”, puntualizó.

Che Róga Porã

Por su parte, la presidenta de AFD, Stella Guillén, indicó la importancia de complementar los productos del sistema bancario con las propuestas del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). “Con el liderazgo del MUVH estamos lanzando un nuevo producto de vivienda, dentro del programa Che Róga Porã. Este programa también tiene un público objetivo bien definido que es el de familias de uno a cuatro salarios mínimos. Este producto va a tener la tasa más baja en la historia del mercado inmobiliario, que es el 6,5% final”, explicó. Será hasta un monto de G. 400 millones, que podrá ser pagados en un plazo de hasta 30 años.

Che Róga Porã contempla que viviendas cuenten con criterios mínimos de urbanismo y de construcción, que controlará MUVH en el proyecto constructivo; las desarrolladoras inmobiliarias deben prever fiscalización para garantizar calidad; todas las propuestas que pasen estos requisitos estarán en un sitio web y de ahí elegirán los postulantes (en esta fase serán viviendas en pozo). Finalmente, el financiamiento será vía Instituciones Financieras Intermediarias (IFI).

Expo Vivienda en Constructecnia

La 24° edición de la Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción - Constructecnia será del 22 al 26 de mayo en el Parque Olímpico del Comité Olímpico Paraguayo, en Ñu Guazú. Contará con una expo vivienda, con stands de bancos, financieras, cooperativas y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).