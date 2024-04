EBY: Un paciente Peña espera que el gobierno de Milei pague cuando pueda

Lejos de la posición firme que exhibió el presidente de la República, Santiago Peña, ante el gobierno saliente de Alberto Fernández en setiembre del año pasado, cuando decidió que la ANDE aprovecharía toda la energía que le corresponde al país de Yacyretá, debido a la falta de pagos del vecino país, ahora se muestra contemplativo frente al gobierno de Javier Milei.

Tras su participación en el Foro Llao Llao, que se llevó a cabo en Bariloche, Argentina, habló ante medios de prensa del vecino país sobre varios temas, entre ellos la deuda que mantiene el gobierno de ese país con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y con el Tesoro Nacional. En ese contexto, señaló que Paraguay estaba listo para esperar el momento indicado para que regularicen los pagos.

Según reproduce La Nación, de Argentina, sobre una deuda de casi US$ 200 millones, que mantiene en una crisis financiera a la binacional, Peña manifestó lo siguiente: “Hoy estamos pasando, de alguna manera, este impasse que está afectando en realidad a todo el sistema eléctrico argentino, con atrasos en los pagos de Cammesa [la compañía controlada por el Estado encargada de los despachos de energía eléctrica]. Este no es un hecho insólito, ya ha ocurrido en el pasado”, dijo.

Agregó que en la primera reunión que tuvo con el presidente Javier Milei, unas horas antes de que asumiera, “le dije que este es un emprendimiento muy importante para nosotros, pero que Paraguay estaba listo para poder colaborar y esperar el momento también indicado para que se regularicen los pagos”.

A la consulta acerca de cómo es su relación con Milei, contestó que es buenísima. “Ya me reuní en tres oportunidades. Tenemos un diálogo fluido, tanto a nivel de presidentes como de ministros. Entendemos el momento que está llevando adelante la Argentina con las reformas y los procesos legislativos. Nosotros queremos ponernos en el grupo de países que tenemos paciencia y que queremos que las cosas se normalicen”, agregó.

En otra publicación del mismo medio argentino, dijeron que en esta ocasión, aunque Peña y Milei coincidieron el jueves a la noche y ayer a la mañana en el hotel, no se reunieron, aclarando que ya se juntaron tres veces y que el diálogo entre ellos es fluido.

Deuda de más de US$ 200 millones

La deuda acumulada del Gobierno argentino en el contexto de Yacyretá supera hasta este mes los US$ 200 millones, según informó recientemente el director ejecutivo de la entidad, Luis Benítez. Detalló que US$ 123 millones adeuda el Gobierno argentino al Tesoro paraguayo, en tanto que por “gastos de funcionamiento” debe US$ 85 millones.