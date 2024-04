EBY: “Es preferible generar una deuda que parar las máquinas”

El jefe financiero de Yacyretá, Federico Vergara, recordó que en septiembre del año pasado, el presidente de la República, Santiago Peña, le ordenó a la ANDE retirar el 100% de lo que en energía le corresponde a Paraguay. “Esa es la lógica, porque nosotros no podemos meternos con el 50% que es de ellos (Argentina). Si ellos quieren regalar, pueden regalar (su energía). Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos si no le damos a la Argentina? ¿Dejamos de producir? Entonces, porque si la ANDE no tiene donde ubicar la energía, ¿Qué hacemos? No hay línea, paramos la llave de la máquina”, expresó.

Sobre la posibilidad de vender la energía que Paraguay no consume en Yacyretá a terceros países, el jefe financiero de la entidad recordó que el Tratado le da el derecho de preferencia a la Argentina por la energía que no consume el Paraguay. “Necesitamos que Argentina nos diga ‘yo no voy a usar, están autorizados a vender’. Entonces, si la Argentina manifiesta que necesita la energía, estamos obligados por el Tratado a venderle. Ahora, ¿cuál es la contrapartida? Retirar todo nosotros. ¿Qué vamos a hacer con la energía? Paramos la máquina, repito”, insistió.

El funcionario indicó que en el 2023, el 91% de la energía producida la retiró Argentina y solo el 9%, Paraguay. “Hoy Yacyretá le factura a Cammesa y a ANDE por aproximadamente 50 dólares por MW/hora. ¿Pero cuánto nos pagan en realidad? Con el Paraguay hay un precio consensuado que es de 22,63 US$/MW. La ANDE, por una intervención del propio presidente de Santiago Peña, nos está pagando al día. Pero eso significa aproximadamente entre 4 millones y medio, 5 millones de dólares al mes”, dijo.

Agregó que la diferencia entre lo facturado y lo que efectivamente paga la ANDE se lleva a una cuenta de orden, porque Paraguay no aprobó la Nota reversal del ‘92, que establecía la tarifa, y por tanto, la ANDE no reconoce.