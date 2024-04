Diputado insiste con una ley para unificar criterios en el servicio del transporte público

Este jueves fue presentado en el Parlamento el “Plan Regional de Transporte” para el departamento Central y Asunción. Varios legisladores, entre ellos, Raúl Benítez (PEN) apoyan la propuesta y pretenden que luego de un reordenamiento mediante un operativo, el objetivo es que haya normas jurídicas claras que estén en una ley.

La intención es cambiar el subsidio por pasajeros a subsidio por kilómetros y se logra ordenando los itinearios que se tienen actualmente en el sistema. “Sobre la avenida Eusebio Ayala hay 30 itinerarios y queremos que el 80% de las casas de Central tengan como máximo, a 500 metros, una parada y que buses pasen por un Centro de Salud”, señaló en ABC AM 730.

Enfatizó que en el horario nocturno hay regulada o no hay unidades del transporte, porque el sistema trabaja en base a subsidio por pasajeros. “Solo reordenando el servicio puede ser frecuente”. Recalcó que de aplicarse este plan, el Gobierno puede ahorrar U$S 14 millones al año, en concepto de subsidio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La intención es que se creen tres grandes consorcios de empresas que se distribuirían en tres grandes zonas, para que el transporte público mejore. “Actualmente hay 60 empresas y hay un `canibalismo` para alzar pasajeros”.

Lea más: Opama se reúne con nuevo viceministro de transporte mañana y denunciarán reguladas

La importancia de una ley, según el diputado

Benítez insistió que además de una decisión del Poder Ejecutivo falta también una ley que deje bien en claro los criterios y que haya unificación entre lo técnico y los itinerarios, porque actualmente el Viceministerio del Transporte (VMT) y las municipalidades trabajan de manera separada. En el servicio de los buses internos detectó que se trabaja “en base a antojos y sin tener criterios”.

Aboga por un marco jurídico que ponga orden y se respete con una legislación. Es consciente que dependerá mucho de la voluntad política tanto del Presidente de la República como del Parlamento.

Mesa de trabajo para el jueves

El jueves próximo habrá una convocatoria a las autoridades del VMT, empresarios del rubro y de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama). Se pretende plantear una hoja de ruta y se verá la predisposición de cada sector. También un análisis del billetaje electrónico.

“El viceministerio me había dicho que no tenía todos los itinerarios bien definidos y claros. Una desidia más. Me dijeron que iban a verificar esa situación”, concluyó.