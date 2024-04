Opama se reúne con nuevo viceministro de transporte mañana y denunciarán reguladas

Hoy los pasajeros del transporte público sufren falencias, incluso que ponen en riesgo sus vidas, afirmó Griselda Yudice, vocera de Opama, al confirmar que mañana a las nueve tendrán una reunión con el nuevo viceministro de Transporte, Emiliano Fernández.

“Lo que nosotros exigimos desde Opama son respuestas concretas, sobre qué se va a hacer respecto a estos problemas, por ejemplo, la regulada que para nosotros es insostenible, o sea, no podemos seguir sin que se tomen medidas al respecto. Las empresas deben ser sancionadas porque están prohibidas las reguladas. El servicio de transporte está declarado por la Ley de la Función Pública como un servicio imprescindible”, aseguró.

Lea más: Transporte público, en crisis: reguladas de buses y refugios destruidos

Agregó que el gobierno debe garantizar un servicio mínimo y eso no están teniendo, lo que se puede comprobar viendo alguna de las paradas, donde hay aglomeración desesperante de personas que no logran subirse al colectivo porque, además de esperar horas para que venga la línea que les lleva a destino, los buses llegan llenos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Quieren que cambio no sea para enfriar reclamos

Yudice explicó que el comunicado que emitieron expresan que no quieren que el cambio en el Viceministerio de Transporte sea para “calmar las aguas” y que Emiliano Fernández no entre diciendo “yo ahora llegué, quiero interiorizar, voy a esperar que dicen los datos. Voy a esperar que dicen los técnicos”.

“Eso es lo que ya no queremos escuchar porque este gobierno está hace 8 meses y sabe perfectamente la situación por las que atraviesan las personas. Todos los días, por todos los canales posibles, estamos haciendo nuestras denuncias. Así que sería el colmo de decir que se desconoce”, refirió.

Lea más: En ocho meses, Santiago Peña cambia a viceministro de Transporte

Exigen también que den el espacio que le corresponde a los pasajeros en el Consejo de Tarifa Técnica y en el Consejo de Billetaje Electrónico, donde están representados los empresarios y el gobierno, mientras que la ciudadanía no tiene voz ni voto, cosa que le corresponde por ley. “Yo estoy segura de que en esos espacios no se habla de las penurias que pasamos los pasajeros y pasajeras, porque por eso no se toma ninguna medida. Solo se escucha el chantaje de los empresarios”, denunció.

Reguladas se solucionan con mayor frecuencia

La vocera de Opama dijo que las reguladas se solucionan con mayor frecuencia de circulación de buses, para que los pasajeros no esperen por una hora por su línea, la cual debe tener la obligación de circular cada 10, 15 o 20 minutos.

“Un punto importante que para mí sería el segundo y crucial saber los horarios que deben circular los buses, eso debería ser una información pública, todos los pasajeros y pasajeras tendríamos que tener en algún lugar, en alguna app, en alguna página web, en algún cartel, algo. ¿A qué hora tiene que pasar mi línea para que yo pueda organizar mi vida, hoy es salir a la parada y estar ahí mentalizando, rezando, lo que creamos hasta que aparezca”, expresó.

Lea más: Peña pagó a transportistas US$ 3,6 millones por la prestación de enero

Agregó que a la noche no hay una certeza de a qué hora va a venir el colectivo que te lleva, exponiendo a cualquier hecho de inseguridad a la gente “ya es cada uno sálvese quien pueda”.

Subsidios deberían ser por kilómetro y no por pasajero

Sobre el subsidio, dijo que los criterios para ser otorgados deben cumplirse, que ese control de cumplimiento es falencia del Estado, porque es dinero público que se calcula con la tarifa técnica. Afirmó que los técnicos sostienen, además de las experiencias en otros países, que el subsidio calculado por kilómetro recorrido es más eficiente que el subsidio, cómo lo damos ahora por pasajero.

“Como es por pasajero, los empresarios ahorran costos al largar menos buses, porque a ellos no le importa que nosotros vayamos todos hacinados, lo que le importa es la cantidad de personas que se suben. Si se suben 100 en tres buses, ellos suben 100 en un bus, entonces ahí ahorran costos, pero si es por kilómetro en realidad necesitan que su bus sí o si haga el itinerario completo”, explicó.

Lea más: Opama critica discriminación en el trato del viceministro de Transporte, Guido Benza

“Cuando se calcula cuánto dinero tiene que llevar cada empresa, entra en cálculo si cumple la frecuencia por lo menos, si cumple con su contrato, porque esa es una empresa privada que tiene un contrato con el Estado y eso sería si realmente cumple con la frecuencia mínima que de hecho sabemos que no”, explicó.

Empresarios cobran por acondicionador de aire

Otro punto por el que cobran el subsidio los empresarios es por mantener el aire en los diferenciales, además de la inspección técnica, todo lo que sería un costo para que el bus esté óptimo y eso no se ve, lo que significa que no se recibe una contrapartida del subsidio.

“Nosotros no estamos en contra del subsidio porque entendemos que eso abarata el costo de bolsillo del trabajador o del estudiante porque o si no sería del bolsillo de la persona o pasajero, tendría que salir G. 5.000, G. 5.500 por pasaje y eso es mucho para muchas familias que viven con salarios mínimos, trabajo informal”, dijo.

Por último, recordó que el subsidio solamente se otorga para el transporte público en Asunción y dentro del área metropolitana, no así en otras ciudades del interior, donde los empresarios quieren cobrar incluso hasta G. 8.000 por pasaje.