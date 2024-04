Itaipú: mañana se reunirá el Consejo pero la negociación con el Brasil continúa

Fuentes oficiales de la ANDE, el Ministerio de Relaciones Exteriores e Itaipú indicaron que, aunque mañana se reúne el Consejo de Administración de Itaipú, no están cerradas las negociaciones referidas a la tarifa para este y los próximos dos años. Por tanto, hasta ayer no se sabía si ese tema estaría incluido en la agenda.

Para mañana está prevista la 332ª Reunión del Consejo de Administración desde las 9:00 en el 6° piso del Edificio de Producción de la Central Hidroeléctrica Itaipú. Sin embargo, por lo que comentan fuentes oficiales todavía no habría acuerdo en las negociaciones, que no solo incluyen a la tarifa por la potencia, sino también al Acuerdo Operativo, ya que el que rigió desde 2007 venció el pasado 31 de diciembre.

En principio, por las palabras de Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio y miembro del Consejo de Itaipú, se especulaba que el anuncio de la nueva tarifa se daría este viernes, en coincidencia con el aniversario número 51 de la firma del Tratado de Itaipú. El consejero había dicho la semana pasada que en 10 días aproximadamente se daría a conocer el acuerdo.

El acuerdo de la discordia

El director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, en una entrevista radial en su país, señaló recientemente que quieren “un poco de justicia” con respecto al Acuerdo Operativo, que le da preferencia a la ANDE sobre los excedentes.

Dijo que en las negociaciones que están llevando con nuestro país, Brasil tiene sus pautas y se refirió al instrumento de compromiso entre ANDE, Eletrobras e Itaipú Binacional sobre aspectos técnicos y de contratación de los servicios de electricidad de la Itaipú Binacional. Este acuerdo ya quiso ser desconocido en al menos dos oportunidades por Eletrobras primero, convertida en ENBPar después.

“Una parte de la energía que Paraguay consume ellos pagan la tarifa normal, pero otra parte, que es un excedente, ellos pagan un tercio de lo que es la tarifa, o un cuarto, y nosotros también queremos un poco de justicia en eso”, aseguró Verri al respecto.

Respecto a la tarifa, que el gobierno de Santiago Peña intentaba subir a US$ 22,60 kW-mes mientras su par del Brasil pretendía bajarlo al mínimo posible (US$ 10 kW-mes), trascendió que podría quedar en US$ 16,71 kW-mes o incluso menos, con lo que la estrategia paraguaya sería vender nuestro excedente energético a las empresas dedicadas a la criptominería.