Tarifa de Itaipú: Brasil dice que no cede pero aquí se habla de acuerdo

Se conmemora hoy el aniversario número 51 de la firma del Tratado de Itaipú entre los gobierno de Paraguay y Brasil, en medio de una dura negociación por la tarifa para este y los próximos dos años, cuyo desenlace se daría a conocer hoy, con un precio acordado de entre US$ 18,5 kWmes y US$ 19 kWmes, según algunas fuentes locales.

Sin embargo, esta versión se contradice con lo que las autoridades brasileñas alegan, que no elevarán la tarifa y que la definición respecto a este tema se daría recién dentro de tres semanas.

Desde el gobierno de Santiago Peña esta negociación se maneja con absoluto hermetismo, a diferencia del Brasil, donde el miércoles, el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, ante la prensa de su país sostuvo que la posición brasileña es la de mantener en US$ 16,71 kWmes el precio de la unidad de potencia , el que se acordó el año pasado para el 2023.

“No aumentaremos la tarifa”

“No aumentaremos la tarifa de 16,71 dólares y no hacemos concesiones en ese sentido. Pero si hay alguna concesión de Brasil debe ser compensada por ellos [los paraguayos]. Hay otras cuestiones que sirven a los intereses de corto y mediano plazo de Brasil” , dijo Silveira en conversación con periodistas en su oficina el miércoles último, según publica Poder360.

Añade que entre las posibles salidas, Silveira habló de la posibilidad de establecer un plazo para negociar cambios estructurales del contrato con la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. Agrega que su país tiene prisa por tener este debate, pero que el presidente Santiago Peña “ha intentado posponerlo”.

Asimismo, la publicación señala que para aceptar que se mantenga el valor actual, Brasil también quiere preacordar con Paraguay una futura reducción de las tarifas, aunque sea gradual, vista la finalización del pago de la deuda por la construcción de la planta y la amortización de las inversiones.

El ministro y también consejero de Itaipú, Silveira, agregó que otra idea que defiende Brasil es que las negociaciones de revisión de la tarifa entre gobiernos no sean anuales.

De acuerdo con lo publicado en el vecino país, la expectativa es que el acuerdo se firme en un plazo de tres semanas. Y recuerda que el último encuentro entre las partes se celebró el 17 de abril en Asunción y que la siguiente reunión está prevista para la próxima semana, también en nuestro país.

En Jornal do Comércio, del vecino país, informaron que el ministro Silveira afirmó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva “es intransigente” en la defensa de la actual tarifa energética para la usina de Itaipú, pero que el gobierno está evaluando contrapartes para atender los intereses de Paraguay, que pide un precio más alto.

Señalan que Lula y Silveira discutieron el asunto el miércoles pasado, con la presencia del director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, en el Palacio del Planalto.

Siguen negociaciones

Fuentes consultadas de ANDE, Itaipú y Cancillería sostenían hasta ayer que las negociaciones seguían y que no estaban aún cerradas, por lo que el Consejo de Administración de Itaipú, que se reune hoy, no abordaría el asunto.

Algunos inclusive hablan de que el manejo de las negociaciones es netamente político, ya que no pasó por el Directorio ni por el Consejo, y que solo lo maneja el presidente Peña con su equipo más cercano de ministros-consejeros.

Las posturas respecto a la tarifa

La Itaipú Binacional mantuvo su tarifa desde el 2009 hasta el 2021 en US$ 22,60 kWmes, pero a partir del 2022 empezó a bajarla, dada la reducción de la deuda por su construcción. Ese año, el gobierno de Mario Abdo Benítez acordó con su par brasileño, Jair Bolsonaro, una tarifa intermedia entre lo que ambos pretendían, quedando en US$ 20,75 kWmes. Al año siguiente, las negociaciones se dieron ya con Lula da Silva, y la tarifa cayó a US$ 16,71 kWmes.

Para el año en curso, el gobierno de Santiago Peña propuso inicialmente subir a US$ 22,60 kWmes nuevamente, pero luego bajó sus pretensiones a US$ 19,60 kWmes. En tanto Brasil quiso disminuirla a US$ 14,77 kWmes, pero ahora se conforma con no elevar de US$ 16,71 kWmes. El costo real de producción osicilaría entre US$ 9,61 kWmes y US$ 11,71 kWmes.